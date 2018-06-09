Сбитый градус: с чем связано снижение цен на нефть

Нефтяные котировки демонстрируют снижение третью неделю подряд и накануне длинных выходных торгуются вблизи $76 за баррель. Отскок от майских ценовых пиков эксперты объясняют рекордным ростом добычи в США. Впрочем, пока для игроков рынка важным ориентиром остаются данные о производстве углеводородов в странах — участницах соглашения ОПЕК+. Не исключено, что после двухлетней заморозки уровня добычи сырья государства снова приступят к увеличению производства. Как могут измениться цены на нефть в ближайшие месяцы — в материале RT.

Окончание рабочей недели ознаменовалось снижением мировых цен на нефть до уровня $75—76 за баррель. Таким образом, на сегодняшний день котировки отошли от пиковых значений конца мая (выше $80 за баррель) по причине давления из-за стремительного роста добычи в США. По данным Управления энергетической информации (EIA), производство нефти в Соединённых Штатах уже достигло исторического максимума в 10,8 млн баррелей в сутки.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, увеличение американских запасов нефти в последние несколько недель, а также интенсивный рост буровой активности в стране вызывает всё большую озабоченность у игроков энергетического рынка. Согласно информации EIA, за неделю (с 30 мая по 6 июня) запасы нефти в США выросли на 2,07 млн баррелей — до 436,58 млн. При этом число буровых установок увеличилось до максимума с марта 2015 года и составило 862 единицы. Такие данные приводит нефтесервисная компания Baker Hughes.

По словам начальника аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Ивана Манаенко, негативное влияние на цены оказали и слухи об обращении США к ОПЕК с просьбой увеличить производство нефти для последующего сдерживания котировок. Причиной такого действия могла стать неопределённость вокруг Ирана, а также перебои в экспорте энерготоплива из Венесуэлы. Именно эти факторы способствовали существенному сокращению предложения на рынке и повышению стоимости сырья во всём мире.

«Текущий уровень $75 за баррель является комфортным для всех участников рынка. Более высокие цены могут сказаться на потреблении. За разгоном инфляции последует переход на альтернативные источники топлива, что снизит потребление нефти в мире. Это и произошло в 2014 году, когда цены превышали отметку $100 за баррель», — считает Манаенко.

«Затяжной кризис в Венесуэле повлёк за собой падение добычи до 1,5 млн баррелей в сутки в 2018 году, по сравнению с почти 2 млн баррелей в 2017 году. Более того, ожидается, что снижение добычи в Венесуэле продолжится как минимум до конца года», — пояснил RT старший аналитик Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Артём Малов.

Эксперт не исключает, что выход США из ядерной сделки и введение санкций в отношении Ирана приведёт к ограничению объёмов экспорта нефти из исламской республики к ноябрю 2018 года. Так, ежесуточные поставки из страны могут снизиться на 400—500 тыс. баррелей.

Аналитики допускают, что сложившаяся неопределённость на рынке сохранится вплоть до заседания Мониторингового комитета ОПЕК 22 июня в Вене. Участники должны будут обсудить новые критерии сделки по заморозке добычи, а также дальнейшие перспективы соглашения ОПЕК+ после 2018 года.

«Перспективы изменений в соглашении ОПЕК+ будут иметь большое значение для рынка и сырьевых котировок. На ПМЭФ-2018 представители России и Саудовской Аравии заявляли, что ведётся дискуссия о наращивании добычи на фоне ситуации с Ираном и Венесуэлой», — рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберт Короев.

По данным газеты The Wall Street Journal, Саудовская Аравия уже в мае начала наращивание добычи нефти после двухлетней заморозки производства. Как отмечает издание, объём производства был увеличен на 100 тыс. баррелей в сутки и приблизился к отметке 10 млн баррелей.

Также по теме Brent ждёт рост: в 2019 году аналитики прогнозируют уровень цен на нефть до $100 за баррель Аналитики Bank of America ожидают, что в 2019 году стоимость барреля нефти может достичь $100. Такой сценарий возможен, если ситуация...

Ведущий аналитик Amarkets Артём Деев считает, что власти королевства могли прислушаться к просьбе Соединённых Штатов и принять меры, чтобы не допустить образования серьёзного дефицита нефти на рынке и взлёта цен до новых максимумов. Теперь не исключено, что участники соглашения ОПЕК+ могут последовать примеру Саудовской Аравии и также начать увеличивать собственную добычу.

Однако опрошенные RT аналитики полагают, что государства будут действовать аккуратно и не станут предпринимать резких действий. «Надо понимать, что на текущий момент ОПЕК перевыполняет план по добыче за счёт существенного падения производства в Венесуэле. Возможности наращивания производства без подрыва основного соглашения всё ещё существуют. Так что рынок будет это воспринимать относительно спокойно», — отмечает Иван Манаенко.

Альберт Короев подчёркивает, что принятие в 2016 году соглашения о заморозке производства сырья далось непросто нефтекартелю и другим странам. Поэтому в долгосрочной перспективе участники пакта не будут в одностороннем порядке идти на его явные нарушения. По оценке эксперта, стоимость барреля нефти может скорректироваться до $70.

Как подчёркивают аналитики, в ближайшей перспективе цена на нефть может плавно снижаться, при этом возвращения к уровню $80 за баррель пока не ожидается. По прогнозу специалистов Amarkets, в течение следующих нескольких месяцев котировки будут находиться в диапазоне $74—77 за баррель.