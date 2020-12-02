Офис на дому: Совет Федерации одобрил закон об удалённой работе

Совет Федерации одобрил закон о регулировании удалённой работы в России. Документ должен вступить в силу 1 января 2021 года и определяет три понятия дистанционной занятости: постоянную, временную и комбинированную. Теперь перевод на удалёнку не сможет быть поводом для снижения заработной платы работнику. В то же время работодатель будет вправе уволить дистанционного сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь. Как отмечают эксперты, подобный подход позволит защитить права обеих сторон трудового договора и ускорить восстановление сферы занятости от последствий пандемии.

В среду, 2 декабря, Совет Федерации одобрил закон о регулировании дистанционной работы в России. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте верхней палаты парламента.

Документ должен вступить в силу 1 января 2021 года и предусматривает три варианта удалённой работы. Сотрудник сможет выполнять свои обязанности дистанционно на постоянной основе (в течение всего срока действия трудового договора) или временно (на срок не более шести месяцев), а также чередовать дистанционную работу и стационарную занятость на рабочем месте.

При этом каждый из возможных вариантов удалённой занятости работодатель должен будет заранее обсудить с сотрудником, если только речь не идёт о чрезвычайных обстоятельствах. Об этом RT рассказала одна из авторов закона, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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«При наступлении обстоятельств, угрожающих жизни населения (катастрофы, аварии или эпидемии), руководство имеет право временно перевести сотрудника на удалёнку без его согласия не более чем на полгода с последующим возвратом в офис. При комбинируемом режиме работник посещает своё стационарное место четыре дня в неделю и, например, в пятницу работает из дома. Таким образом, благодаря закону мы видим легализацию новых формы труда, которые появились на фоне пандемии», — объяснила депутат.

Согласно закону, при временном переводе сотрудника на удалёнку работодатель должен предоставить ему необходимое оборудование, а в случае использования работником собственной техники — компенсировать расходы в порядке и размерах, утверждённых локальным актом.

«Обычно сотрудники работали на своём оборудовании и сами оплачивали сопутствующие счета, хотя всем необходимым их должен был, по идее, обеспечить работодатель. Кроме того, никак не регулировалось право гражданина на отдых. Зачастую руководители повышали нагрузку на сотрудников, рабочий день увеличивался, а зарплата оставалась идентичной той, что работники получали, сидя в офисе», — рассказал RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Одобренный закон также содержит положения об особенностях режима рабочего времени и отдыха работника, включая предоставление отпусков. Помимо этого, в документе закреплены дополнительные гарантии по оплате труда сотрудника.

«Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться основанием для снижения ему заработной платы», — подчеркнули в Совфеде.

Также документ позволяет упорядочить вопросы, связанные с рабочим временем дистанционных работников, в частности, их право не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определённые временные интервалы. Так, за сотрудником сохраняется право быть офлайн, а нарушение этого пункта будет расцениваться как сверхурочная работа с последующей оплатой.

Помимо прочего, закон ограничивает перечень оснований для увольнения дистанционных работников: например, их нельзя уволить за прогул. Однако договор с таким сотрудником может быть расторгнут, если он не выходит на связь более двух рабочих дней без уважительной причины.

В поддержку занятости

По оценке Минтруда, в настоящее время около 3,7 млн россиян работают удалённо. Речь идёт примерно о 7% всех трудоустроенных граждан страны. На этом фоне действие закона в полной мере позволит упрочить социальные гарантии сотрудников в нестабильный период пандемии COVID-19, считает генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

«Ранее отношения дистанционного сотрудника и работодателя при дистанционной работе никак не регламентировались Трудовым кодексом, и нередко возникали споры по срокам и оплате выполненных задач. При этом от инициативы выигрывают больше наёмные работники, поскольку они получат доступ к более широкому перечню вакансий», — рассказала Ускова в разговоре с RT.

По её словам, самыми востребованными на удалёнке будут IT-специалисты, а также сотрудники сферы онлайн-ретейла и интернет-развлечений. Вместе с тем действие закона может положительно отразиться на российском рынке труда в целом, уверен ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

«Удалёнка позволяет уравновесить шансы на хорошее трудоустройство жителей мегаполисов и людей из регионов. Если раньше для трудоустройства в крупную компанию необходимо было переезжать в крупный город, то сейчас ситуация меняется. Причём многие из тех, кто успел обосноваться, например, в Москве ещё до пандемии, вернулись в родные города и работают дистанционно оттуда. Возможно, мы станем свидетелями нового тренда по оттоку трудовых ресурсов обратно в регионы», — отметил собеседник RT.

© Владимир Песня/РИА Новости

Более того, тренд на удалённую работу может привести к росту числа самозанятых в России, уверены эксперты. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в ноябре 2020 года число официально зарегистрированных самозанятых в России в превысило 1,3 млн и число таких граждан ежедневно увеличивается на 5 тыс.

«Делегирование задач удалённым фрилансерам помогает бизнесу экономить, особенно с введением нового налога на профессиональные доходы. Так, сотрудничество с самозанятыми специалистами обходится намного дешевле компаниям из-за низкой ставки подоходного налога и необязательности страховых взносов. Поэтому тренд на удалёнку, оформившийся за время пандемии, останется с нами до полного восстановления экономики», — заключила Анастасия Ускова.