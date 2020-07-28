Цифровой разгон: почему курс биткоина вырос до максимума с сентября 2019 года

В понедельник, 27 июня, курс биткоина вырос более чем на 8% и впервые с сентября 2019 года превысил отметку $10,8 тыс. Резкое удорожание криптовалюты аналитики связывают с рекордным ослаблением доллара на глобальном рынке. Также поддержку цифровой монете оказывает произошедшее весной изменение правил добычи биткоина. Как полагают эксперты, до конца года котировки могут дополнительно вырасти до $15 тыс. В то же время специалисты предупреждают о сохраняющихся рисках для криптовалютного рынка.

В понедельник, 27 июля, мировой рынок криптовалют продемонстрировал рекордный рост. В ходе торгов цена биткоина росла более чем на 8% и впервые с сентября 2019 года превышала отметку $10,8 тыс.

Похожую динамику показали и другие цифровые активы. Так, например, эфириум рос в цене на 3,5% (до $320), а биткоин-кеш — на 6% (до $260). При этом общая капитализация рынка электронных денег увеличилась на 5% — до $314 млрд. Такие данные приводит портал Coinmarketcap.

Во многом наблюдаемое удорожание криптовалют опрошенные RT эксперты связывают с резким ослаблением доллара на мировом рынке. На торгах понедельника соответствующий индекс DXY опускался до 93,5 пункта. Значение стало самым низким с июня 2018 года.

«Мы видим, что в последние дни нацвалюта США, как глобальная единица измерения, начала резко обесцениваться. В условиях дешевеющего доллара резко набирают вес буквально все возможные финансовые активы: дорожают металлы, товары и валюты», — рассказал RT шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

По его словам, давление на американскую валюту оказали действия ФРС США. Напомним, в конце марта на фоне вспышки коронавируса Федрезрв Штатов объявил о беспрецедентном расширении программы количественного смягчения. Регулятор начал печатать доллары и в неограниченном объёме скупать облигации на фондовом рынке. Такая политика должна привести к увеличению денежной массы экономике и помочь нарастить темпы роста ВВП. В то же время меры ФРС приводят к ослаблению доллара, добавил Пушкарёв.

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Помимо этого, негативное влияние на динамику валюты США оказало обострение отношений между Вашингтоном и Пекином. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко.

«Противостояние Штатов и Китая переходит в острую фазу. При этом конфликт уже затрагивает не только торговые отношения, но и сопровождается территориальными спорами, обвинениями в нарушениях международного права, хакерскими атаками и закрытием дипломатических представительств. Вероятно, столь жёсткая риторика — предвыборная стратегия Дональда Трампа по привлечению избирателей. При этом складывается неблагоприятная ситуация для финансовых рынков, которая грозит неожиданными событиями» — объяснил Кириенко.

Рост цен на криптовалюты эксперт также связывает последствиями произошедшего весной халвинга — изменения правил добычи биткоина. Традиционно событие происходит раз в четыре года и является одним из определяющих для динамики глобального рынка цифровых монет.

Биткоин существует на основе технологии блокчейн — единой базы данных, которая содержит информацию обо всех осуществлённых транзакциях. Эмиссия новых криптомонет происходит за счёт майнинга — решения сложных математических задач и появления нового блока в сети блокчейн. Каждый такой блок представляет собой массив данных, где появляется информация обо всех операциях, проведённых после создания предыдущего блока. За решение задачи майнеры получают вознаграждение в виде биткоинов.

С каждым годом поиск таких блоков становится сложнее и требует всё больших вычислительных мощностей, а награда за майнинг уменьшается. Так, в 2009 году она составляла 50 биткоинов за блок, в 2012-м снизилась до 25 биткоинов, а в 2016-м — до 12,5. 11 мая 2020 года вознаграждение майнеров вновь сократилось вдвое и достигло 6,25 биткоина.

По словам Алексея Кириенко, теперь добыча новых биткоинов происходит медленнее. При этом спрос на электронные монеты всё ещё продолжает увеличиваться прежними темпами.

«После халвинга предложение биткоинов уменьшилось, что стало сильным фактором против резкого снижения цен. Теперь майнеры не готовы продавать биткоины дешевле $6—8 тыс. за монету», — добавил эксперт.

Как рассказал RT ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, после достижения рекордных показателей в ближайшее время курс биткоина способен ненадолго скорректироваться до $10 тыс. за монету. Между тем в последующие месяцы показатель может продолжить рост и превысить $12 тыс., считает специалист.

По прогнозу Петра Пушкарёва, до конца года биткоин может подорожать до $15 тыс. В то же время эксперт предупреждает о сохраняющихся рисках для мирового рынка криптовалют.

«Ожидаемый ценовой пик рискует оказаться недолговечным. Инвесторы в этом году уже не раз демонстрировали, что готовы сразу же распродавать любой слишком подорожавший актив и просто выводить полученную прибыль с рынка», — добавил аналитик.