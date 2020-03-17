Заражённый металл: почему мировые цены на серебро достигли 11-летнего минимума

С начала 2020 года мировые цены на серебро обрушились почти на треть и достигли минимального уровня за последние 11 лет. Ранее аналитики прогнозировали удорожание металла за счёт высокого спроса. Эти оценки не оправдались из-за стремительного распространения коронавируса. Пандемия усилила риски очередного экономического кризиса, поэтому инвесторы стали массового продавать серебро и тем самым обрушили стоимость актива. Как в новых условиях может измениться цена на металл до конца года — в материале RT.

С начала 2020 года мировые цены на серебро обвалились более чем на 30% и в марте достигли минимальной отметки за последние 11 лет. По данным нью-йоркской товарной биржи Comex, самое низкое значение было зафиксировано 16 марта, когда стоимость одной тройской унции опускалась до $11,8. В последний раз аналогичный уровень можно было наблюдать ещё в январе 2009 года.

Во вторник, 17 марта, котировки ненадолго восстановились — до $13,2 за тройскую унцию, после чего возобновили снижение и сейчас находятся вблизи отметки $12.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, стремительное удешевление серебра стартовало в конце февраля на фоне новостей о распространении коронавируса в мире. Так, инвесторы стали выше оценивать риски для мировой экономики от эпидемии и начали массово распродавать металл.

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«В связи с развитием эпидемии коронавируса в Европе и США тормозятся промышленность и перевозки, снижается потребительская активность, поскольку люди сидят по домам. Всё это бьёт по торговле, и на сегодняшний день угроза заметного спада темпов роста мировой экономики стала реальной», — рассказал RT аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о глобальной пандемии коронавируса. Согласно последним оценкам, общее число заражённых в мире приближается к 180 тыс., из них более 7,1 тыс. скончались. Больше всего инфицированных зарегистрировано в Китае (порядка 81 тыс.), Италии (около 28 тыс.), Иране (приблизительно 15 тыс.), Испании (9,9 тыс.), Южной Корее (более 8,3 тыс.) и Франции (6,6 тыс.).

Как подсчитали специалисты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), из-за последствий коронавируса в 2020 году мировая экономика может потерять до $2 трлн.

Согласно исследованию компании McKinsey, в случае относительно быстрого завершения пандемии коронавируса рост мировой экономики по итогам 2020 года может составить порядка 2%. Но если инфекция продолжит активно распространяться на протяжении II и III кварталов, глобальный ВВП либо продемонстрирует лишь небольшой рост (на 0,5%), либо сократится на 1,5%.

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Как рассказал в беседе с RT инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин, падение мировых цен на серебро ускорилось 16 марта после публикации экономической статистики в Китае. По данным Государственного статистического управления КНР, с января по февраль 2020 года объём промышленного производства в стране обвалился сразу на 13,5%. Снижение показателя произошло впервые за последние 30 лет. Помимо промышленности, значительное сокращение продемонстрировала и торговля — на 20,5%.

Отметим, на сегодняшний день Китай является мировым лидером по потреблению серебра в качестве промышленного сырья. В 2018 году в КНР было переработано 157,5 млн унций. На втором месте были США (134,7 млн), а на третьем — Япония (101,4 млн). Такие данные содержатся в совместном отчёте Института серебра и компании Refinitiv.

«Стоимость серебра в значительной степени зависит от экономической динамики и промышленного роста в мире. На долю промышленного использования этого металла приходится свыше 50% мирового потребления, а в Китае на долю промышленности приходится и вовсе до 70% серебряного спроса», — пояснил Бахтин.

Беззащитный актив

Отметим, что ранее мировые эксперты прогнозировали рост цен на серебро в 2020 году. Согласно февральскому исследованию Института серебра, удорожание должно было произойти за счёт увеличения спроса на металл в качестве инвестиционного актива, а также благодаря росту потребления в качестве промышленного и ювелирного сырья. По итогам года аналитики ожидали увеличения цены на 13% — до $18,4 за тройскую унцию.

«Цены на серебро росли с лета 2019 года и высоко держались до самого января 2020-го на оптимизме от заключения торговой сделки между США и Китаем. Ожидалось, что окончание тарифной войны Вашингтона и Пекина даст импульс к будущему промышленному росту и будет гарантировать высокий спрос на самые различные виды сырья, включая серебро», — отметил Пётр Пушкарёв.

Reuters

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Ещё одним фактором роста цен на серебро в 2019 году был интерес со стороны инвесторов, считает управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко. По его словам, до начала распространения коронавируса металл покупали в виде слитков, монет, а также держали на счетах в банках для расширения инвестиционного портфеля. Тем не менее игроки рынка не считают серебро защитным финансовым активом, в отличие от золота, и поэтому в период неопределённости начинают его активно распродавать.

«Серебро не так устойчиво к коррозиям и имеет существенно более высокую стоимость хранения. Так как металл более чем в 100 раз дешевле золота, то на одну и ту же сумму для серебра потребуется в сотню раз больший объём хранилища. Кроме того, подводит и прямая зависимость цены от промышленного производства», — пояснил Кириенко.

По мнению опрошенных RT экспертов, в ближайшие месяцы цены на серебро будут меняться в зависимости от ситуации с коронавирусом и оценки ущерба для мировой экономики от эпидемии. Как отметил Александр Бахтин, дополнительное давление на котировки металла может оказать избыток предложения на глобальном рынке. В то же время по мере снижения темпов распространения инфекции цены могут начать постепенно восстанавливаться.

«Если ситуация с коронавирусом будет переломлена в первой половине 2020 года, стоимость серебра может восстановиться до $15—16,5 за тройскую унцию», — заключил эксперт.