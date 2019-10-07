В нужное русло: как могут измениться курсы доллара США и евро до конца осени

В понедельник, 7 октября, российская валюта корректируется после роста на закрытии торгов прошлой недели. По прогнозам экспертов, в ближайшее время укрепление рубля может стартовать благодаря притоку иностранных инвестиций в активы развивающихся стран. Кроме этого, курсовому росту способствуют низкая инфляция в России и умеренное подорожание нефти. Как может измениться динамика рубля до конца осени — в материале RT.

В понедельник, 7 октября, на торгах Московской биржи российская валюта умеренно слабеет. Курс доллара США вырос на 0,47% — до 64,9 рубля, а курс евро — на 0,4%, до 71,2 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 8 октября составил 64,82 рубля за доллар и 71,14 рубля за евро.

Рубль корректируется после укрепления на предыдущих торгах. Так, в пятницу, курс доллара опускался до 64,5 рубля, а курс евро — до 70,8 рубля.

«Нацвалюта подорожала в пятницу, поэтому на торгах понедельника слегка сдаёт позиции. Но в среднесрочной перспективе рубль будет двигаться в сторону укрепления в общем русле с наиболее доходными валютами развивающихся экономик», — отметил в разговоре с RT шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

За последние несколько недель мировые инвесторы начали активнее инвестировать в рисковые ценные бумаги и валюты. Причиной такого поведения игроков рынка стали действия центробанков Китая и Европы. Об этом в беседе с RT рассказал аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

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«Позитивным фактором для курса рубля и развивающихся рынков в целом является активизация в сентябре монетарного стимулирования в КНР и количественное ослабление в еврозоне, начало которого запланировано на ноябрь 2019 года», — пояснил Осин.

В сентябре Народный банк Китая снизил норму резервирования в стране. Такая мера должна увеличить объёмы кредитования и усилить деловую активность в КНР. Одновременно Европейский центральный банк пообещал возобновить с 1 ноября программу количественного смягчения. ЕЦБ намеревается включить печатный станок и на выпущенные деньги скупать государственные облигации стран еврозоны. Действия регулятора могут привести к увеличению денежной массы в регионе, а также ускорить инфляцию.

Аналитики считают, что меры центробанков должны уберечь экономики ЕС и Китая от резкого замедления.

Высокие ставки

В ближайшее время рубль будет поддерживать замедление инфляции в России, считает Александр Осин. Так, снижение роста потребительских цен может поддержать спрос на рублёвые облигации федерального займа (ОФЗ).

Согласно последним данным Росстата, в сентябре потребительские цены в России выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Таким образом, показатель уже достиг целевой отметки Центробанка. Более того, в октябре значение может опуститься ниже таргета ЦБ — до уровня 3,7—3,8%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития.

Замедление инфляции может также сказаться и на политике Центробанка. Так, ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева не исключила снижение ключевой ставки.

«Мы будем рассматривать различные эффекты, но мы видим определённое пространство для дальнейшего снижения ставки», — подчеркнула Юдаева.

С начала года Банк России уже трижды понизил ключевую ставку — с 7,75% до 7% годовых. В то же время процентные ставки в Европе и США также снижаются и остаются заметно ниже, чем в России. По словам Петра Пушкарёва, такая ситуация усиливает привлекательно российских гособлигаций для инвесторов.

«Благодаря относительно высокой процентной ставке ЦБ сохраняется и большая доходность для держателей гособлигаций. За бумаги Минфина со сроком погашения десять лет инвесторы получают «премию» в размере 6,9% годовых. Это смотрится крайне выигрышно на фоне практически отсутствия заметной прибыли от долларовых вложений в казначейские облигации США или вовсе отрицательных ставок по гарантированным бумагам в евро», — пояснил Пётр Пушкарёв.

© Наталья Селивёрстова/РИА Новости

Движение по памяти

Опрошенные RT аналитики добавили, что динамика рубля в определённой степени будет зависеть и от изменения цен на нефть. Согласно данным биржи ICE в Лондоне, на сегодняшний день стоимость сырья эталонной марки Brent торгуется вблизи уровня $58—59 за баррель. При этом эксперты прогнозируют рост котировок до конца года.

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«Несмотря на замедление мировой экономики, политика стран — участниц соглашения ОПЕК+ поддерживает цены на нефть. Ситуация в краткосрочном периоде выглядит относительно сбалансированной, сохраняется возможность роста цен на нефть к середине следующего года. До конца 2019-го цены могут достичь отметки $60—63 за баррель», — считает Александр Осин.

Рост нефтяных цен может поддержать нацвалюту осенью, но в то же время влияние сырьевых котировок на рубль будет ограничен бюджетным правилом. Оно предусматривает, что во время роста сырьевых котировок Минфин покупает иностранную валюту и тем самым давит на рубль. При этом в случае обвала энергорынка министерство прекращает операции и давление на рубль слабеет. В результате таких действий снижается зависимость нацвалюты от нефти.

За последнее время действие бюджетного правила ослабило взаимосвязь между рублём и нефтью, но игроки валютного рынка по-прежнему иногда реагируют на изменение сырьевых котировок в силу привычки. Об этом в интервью RT рассказал генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

«Рубль будет реагировать на нефть уже по причине исторической памяти рынка: игроки помнят, что при падении сырьевых котировок рубль традиционно слабел. Впрочем, эта реакция будет иметь все менее линейный характер», — пояснил Хохрин.

Строго по курсу

В целом аналитики не ожидают серьёзного ослабления нацвалюты до конца осени. По прогнозу Александра Осина, курс доллара останется в диапазоне 62—66 рублей, евро — 69—73 рублей.

При этом ожидаемое снижение ставки ФРС США может привести к ослаблению американской валюты на мировом рынке. Пётр Пушкарёв полагает, что в этом случае курс доллара может снизиться до 60 рублей до конца года.