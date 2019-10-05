Ближайший конкурент: как торговая война США и Китая помогла экономике Вьетнама

Внешнеторговое противостояние США и Китая благоприятно отразилось на темпах роста ВВП Вьетнама, который по итогам III квартала составил 7,3%. Компании сворачивают своё производство в КНР и переносят в социалистическую республику, что привело к притоку $14 млрд иностранных инвестиций. Эксперты сомневаются в главенстве вьетнамской экономики в Азии, но не исключают, что государство в скором времени может стать важным финансовым центром региона.

Торговая война между США и Китаем вынудила международные компании искать альтернативы рынку КНР, чтобы избежать уплаты пошлин. Такой площадкой стал Вьетнам, куда начали активно стекаться иностранные инвестиции, что привело к экономическому рывку государства.

По данным Генерального статистического управления Вьетнама, в III квартале 2019 года ВВП республики вырос на 7,3% по сравнению с предыдущим годом. Промышленное производство ускорилось на 10% за аналогичный период.

За январь — сентябрь 2019 года стране удалось привлечь около $14 млрд иностранных инвестиций. Это на 7% больше, чем за первые девять месяцев 2018 года. Такие данные приводит Министерство планирования и инвестиций Вьетнама.

Любопытно, что сразу после введения американских пошлин на китайскую продукцию Вьетнам начал планомерно наращивать экспорт в США — на конец 2018 года рост этого показателя составил 6%.

По данным Торгового представительства США, в номинальном выражении речь идёт о $49,2 млрд. Таким образом, сейчас США является главным импортёром продукции из Вьетнама.

«Китайцы перебрасывали финишную обработку отдельных товаров, в частности металлопродукции, на свои вьетнамские предприятия, и она шла на американский рынок уже по обычным тарифам. Соответственно, происходило увеличение доходов вьетнамского экспорта за счёт КНР. Как следствие, инвесторы стали постепенно переносить производства во Вьетнам, понимая, что из Китая уже невыгодно экспортировать», — рассказал RT Владимир Мазырин, руководитель Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Дальнего Востока РАН.

Впрочем, экономист считает, что связанный с торговыми войнами промышленный рост Вьетнама произведёт лишь краткосрочный позитивный эффект на экономику страны. «Структура перенесённых производств невыгодна, потому что достаточно капиталоёмкая. Вьетнам сейчас уже больше ориентируется на интеллектуальную экономику», — отметил Мазырин.

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Специалисты объясняют невыгодность переноса географическим положением Вьетнама. Страна разделена на специальные экономические зоны, а также зоны индустриального развития.

В специальных экономических зонах инвесторам представляются льготы, а они, в свою очередь, должны применять только чистые технологии.

При этом в беседе с RT руководитель школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов уточнил, что во Вьетнаме довольно небольшое количество мест, где можно строить производства. Большинство специальных экономических зон находятся в неблагоприятной местности, и, чтобы начать там промышленное производство, необходимы огромные вложения.

В одиночку Вьетнам вряд ли станет альтернативной Китаю площадкой для промышленного производства, считает Алексей Маслов. По мнению эксперта, «заменой», скорее, может быть группа стран, к которой относится не только сам Вьетнам, но и Малайзия с Индонезией.

«Пока Вьетнам ещё отстаёт от Китая по квалификации рабочей силы. Её уровень сопоставим с китайским только в больших городах — Ханое и Хошимине. Более того, КНР опережает своего южного соседа по уровню развития логистики», — заметил эксперт.

Стремление Вьетнама развивать высокотехнологичную сферу подтверждается генеральный планом правительства по развитию интеллектуальных парков. Сейчас во Вьетнаме существуют несколько аналогов американской Силиконовой долины. Высокотехнологичные пространства в Хошимине, Ханое и Дананге уже привлекают немалое количество инвесторов из Японии, США, Европы, Южной Кореи.

Издание Saigon Times со ссылкой на Министерство информации и связи Вьетнама сообщило, что по итогам 2018 года в стране выросли сектора производства программного обеспечения, электроники и телекоммуникационного оборудования — эти отрасли принесли более $90 млрд прибыли.

В то же время эксперты не исключают, что Вьетнам вскоре может претендовать и на звание одного из важнейших финансовых центров Азии. Алексей Маслов пояснил, что Вьетнам уже сейчас привлекает капиталы, которые уходят из других финансовых центров.

Например, в настоящее время значительно замедлились темпы роста ВВП Сингапура. Согласно данным Министерства торговли и промышленности этой страны, рост экономики в III квартале 2019 года составит всего 0,3% по отношению к предыдущему году. Во II квартале данный показатель находился на отметке 0,1% — минимальной со времён глобального финансового кризиса.

Потрясения испытывает и Гонконг. Экономика специального административного региона Китая, в особенности финансовый сектор, продолжают страдать из-за непрекращающихся акций протеста. Поэтому Гонконг сейчас утрачивает свой статус тихой гавани для иностранных инвесторов.

Мощный экономический рост во Вьетнаме стартовал в 2000-х годах одновременно с открытием страны для иностранных инвесторов и развитием частного сектора. Алексей Маслов уточнил, что налоговые льготы больше всего упростили иностранным инвесторам ведение бизнеса в стране.

Согласно данным Всемирного банка, после 2011 года ежегодные темпы роста ВВП Вьетнама стабильно находились на уровне 5—7%. Номинальный объём экономики страны по итогам 2018 года достиг $255 млрд. Азиатский банк развития прогнозирует продолжение экономического роста Вьетнама с незначительным замедлением темпа. Если в этом году итоговый рост ВВП должен составить 6,8%, то в 2020-м — 6,7%.