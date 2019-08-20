Смена лидера: с какими экономическими проблемами может столкнуться Сингапур

Сингапур — одна из самых открытых экономик мира с высокоразвитым финансовым сектором — рискует столкнуться с серьёзной рецессией. Власти страны ожидают падение ВВП на 3,3% по итогам второго квартала. Сингапур тесно связан с Китаем, поэтому дальнейшая эскалация торговой войны между Вашингтоном и Пекином может ещё сильнее затормозить экономику города-государства. Как кризис в финансовом центре Юго-Восточной Азии может повлиять на развитие всего региона — в материале RT.

Общемировые опасения рецессии на фоне торговых войн распространились и на Сингапур. Министерство торговли и промышленности государства понизило прогноз роста ВВП на 3,3% во втором квартале по отношению к первому кварталу.

Более того, снизился и темп роста ВВП Сингапура в годовом исчислении до 0,1% — это худший показатель со времён глобального экономического кризиса десятилетней давности.

Биржа государства также переживает не лучшие времена. Накануне стоимость акций на фондовом рынке упала почти на 2%. Сингапурское информационное агентство The Straits Times сообщило, что таким образом площадка отреагировала на очередной спад в индустриальном секторе Китая. Согласно данным Национального бюро статистики КНР, промышленное производство в стране выросло всего на 4,8% в июле. Это худший показатель за последние 17 лет.

В этом году в Сингапуре также отмечено сокращение производственного сектора. По данным министерства торговли и промышленности, в первом квартале объёмы производства уменьшились всего на 0,3%, а во втором — уже на 3,1%. Спад отмечен в электронике, машиностроении, высокотехнологичных и инновационных отраслях.

В разговоре с RT руководитель Школы Востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов заметил, что роль Сингапура как инновационного центра Азии постепенно переходит к Китаю.

«Китай стремительнее Сингапура смог перестроиться с промышленного производства на высокотехнологичное. Сегодня многим странам выгоднее сотрудничать с КНР, потому что в там идут не только разработки и исследования, но и сосредоточено само производство», — рассказал эксперт.

Торговый сдвиг

Эскалация торговой войны и уменьшение товарных потоков в Азии, а также сокращение спроса на сингапурский импорт в Китае являются основными причинами экономического спада города—государства. Так считают в министерстве торговли и промышленности Сингапура.

Алексей Маслов пояснил, что ещё не так давно многие китайские компании активно торговали через Сингапур, но в последнее время ситуация заметно меняется.

«У Сингапура крупнейший порт, через который было удобнее поставлять продукцию, особенно в США. Однако сейчас роль хаба для импорта и экспорта между Индийским и Тихим океаном постепенно берут на себя Китай и Индия», — сообщил эксперт.

По данным статотдела ООН (UN Comtrade), Китай — главный импортёр сингапурских товаров. В 2018 году Сингапур экспортировал в Китай продукции на $50 млрд, что составляет 13% от всего экспорта города-государства. Большая часть поставок приходится на электронику и продукцию высокотехнологичных отраслей — около $16 млрд.

Второе место после Китая в доле экспорта Сингапура занимает Гонконг. В 2018 году в специальный административный район Китая было продано товаров на почти $49 млрд. Впрочем, Гонконг сейчас также находится под влиянием торговой войны США и Китая. Любопытно, что ранее в интервью газете South China Morning Post министр внутренних дел Сингапура Касивисванатан Шанмугам отверг предположения о «бегстве капиталов» из Гонконга в город-государство. По его мнению, на экономику повлияет только стабильная ситуация в Китае и его специальном административном районе.

«Экономика Сингапура во многом завязана на обслуживании торговой деятельности. Например, один только порт страны ежегодно обрабатывает свыше 600 млн тонн грузов. Кроме того, из-за нестабильности на глобальных финансовых рынках многие инвесторы предпочли вывести свои капиталы в защитные активы, и это, вероятно, также сыграло свою роль в резком падении инвестиций в экономику Сингапура», — подчеркнул в разговоре с RT начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Потеря первенства

Согласно исследованию швейцарского аналитического центра IMD World Competitiveness, в 2019 году Сингапур является самой конкурентоспособной экономикой. В отчёте статоргана ООН отмечается, что в прошлом году государство занимало четвёртое место в мире по притоку прямых инвестиций, приняв почти $78 млрд.

Несмотря на свои размеры и население всего в 5,8 млн человек, Сингапур по своей экономической мощи до сих пор опережает многие страны Юго-Восточной Азии. Однако эксперты связывают замедление роста ВВП Сингапура с экономическим развитием других государств региона, которые могут сместить город-государство с лидирующих позиций.

«Важно понимать, что из Сингапура будет происходить всё больший отток экспатов, которые составляют очень важную часть научно-технического капитала. Многие области бизнеса, которые представлял Сингапур сейчас переходят к другим странам. Прежде всего, это туризм, банковское дело, финансы и услуги корпоративного управления. Сейчас их успешно предоставляет Китай, Малайзия и Индонезия», — рассказал Маслов.

Спад в Сингапуре стимулировал властей к поиску новых рынков. Как сообщил ТАСС, премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун во время встречи с президентом Армении Николом Пашиняном заявил о намерении заключить договор о свободной торговле с ЕАЭС. Пашинян сообщил, что документ может быть подписан уже 1 октября в Ереване.

«Мы видим новые точки роста в Юго-Восточной Азии за счёт экономического замедления Сингапура. Выходом для города-государства может стать вливание в инфраструктуру ЕАЭС по торговле и экономическим разработкам. Это может быть довольно интересно, потому что Сингапур в таком случае станет частью крупной бестарифной зоны», — заключил Алексей Маслов.