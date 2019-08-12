Бурная гавань: как Гонконг может потерять статус одного из крупнейших бизнес-центров Азии

Гонконг рискует потерять статус крупнейшего финансового центра Азии из-за экономических проблем. Эксперты отмечают, что специальный административный район Китая страдает от торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Кроме того, беспокойство иностранных инвесторов вызывает инициированный КНР законопроект по борьбе с теневым сектором экономики. Аналитики полагают, что имиджевые потери уже могут быть насколько серьёзными, что Гонконгу будет нелегко полностью от них оправиться в ближайшие десятилетия.

Гонконг — один из крупнейших бизнес-центров Азии — столкнулся с экономическим упадком. Так, министерство переписи населения и статистики зафиксировало во втором квартале спад ВВП на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом вместо прогнозируемого роста в 0,9%. Кроме того, в 2019 году индекс уверенности бизнеса стал самым низким за последние десять лет. По прогнозу банка DBS, рост ВВП Гонконга в 2019 году снизится с 2,5% до нуля.

В беседе с RT главный стратег УНИВЕР Капитал Дмитрий Александров указал и на другие показатели, свидетельствующие о проблемах в экономике Гонконга.

«Сейчас через Гонконг утекает колоссальное количество капиталов, уже в марте этого года показатель достигал $1,6 млрд в сутки. Уровень жизни и зарплаты на острове снизились, социальное и экономическое неравенство сильно возросли, а темпы роста ВВП замедляются», — подчеркнул эксперт.

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Аналитики считают, что к снижению экономических показателей привели продолжающаяся торговая война между США и Китаем и политика Пекина по интеграции. Уже более 20 лет Гонконг существует по китайской модели «одна страна — две системы», в которой он выполняет функцию финансового центра. Хотя автономия не имеет официального статуса офшора, согласно исследованию KPMG, Гонконг является главным офшорным центром для крупного бизнеса из материкового Китая.

Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов в беседе с RT рассказал, что 90% доходов Гонконга приходится на финансовые услуги. Однако эксперт отметил, что с января-февраля 2019 года начался отток капитала из-за намерений КНР сделать из Гонконга часть Большого Залива и размыть финансовую и экономическую самостоятельность, формально не нарушая автономии региона.

«Очевидно, что многие компании, в том числе офшорные, испугались проверок КНР. Поэтому Гонконг сегодня не может являться стартовой площадкой для крупного и среднего бизнеса. Создание зоны Большого Залива является одним из важнейших проектов Си Цзиньпина по внутреннему развитию региона. Кроме Гонконга, в неё хотят включить Макао и провинцию Гуандун, которая должна стать крупным инновационным центром», — отметил Маслов.

Капитальный отток

Опасения бизнес-кругов Гонконга вызывает и инициированный КНР законопроект об экстрадиции преступников. Кроме различных тяжких преступлений, в список попали нарушения в финансовом секторе.

Начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян в разговоре с RT выразил мнение, что отток капитала из Гонконга связан непосредственно с законопроектом, который хотят принять в материковом Китае.

«Вероятно, власти КНР пытаются повысить прозрачность финансового сектора страны и сократить масштабы теневой банковской системы, параллельно сокращая возможности вывода капиталов и ухода от налогов. Масштаб этих проблем в Китае действительно очень большой — теневой банкинг достигает десятков триллионов юаней, и проблема эта существует уже очень давно», — отметил Авакян.

Ухудшение социально-экономической обстановки наряду с попытками Китая лишить автономию финансовой и экономической независимости вызвали протесты населения, которые уже привели к убыткам местного малого бизнеса. По данным министерства переписи населения и статистики Гонконга, продажи ритейлеров в июне снизились на 12,5%. Более того, эксперты отмечают, что социальная напряжённость в городе отрицательно скажется на инвестиционной привлекательности.

«Гонконг уже перестал считаться тихой гаванью для иностранных инвестиций и иностранных компаний. Имиджевые потери настолько велики, что вряд ли Гонконг восстановится в течение ближайших десятилетий. Более того, Китай будет перекрывать потоки денег, чтобы не было местных гонконгских элит, которые ориентированы не на КНР. Сделать это очень просто, потому что в Гонконге практически нет своего производства, а есть только финансовое обслуживание», — подчеркнул Алексей Маслов.

Сингапур — один из главных конкурентов Гонконга в Азии по привлечению инвестиций. Как и Гонконг, бывшая британская колония стала крупным финансовым центром с высокоразвитой банковской системой и привлекательным законодательством для иностранных вложений. И в сложившейся ситуации Сингапур уже начал получать инвестиции базировавшихся в Гонконге компаний. Однако в выигрыше могут оказаться и другие развивающиеся финансовые площадки, отмечают эксперты.

«Капиталы из Гонконга бегут в Сингапур, особенно это касается высокотехнологичных стартапов. От такой ситуации будут выигрывать финансовые центры Вьетнама, также активно начнут работать финансовые площадки Индонезии — в Джакарте и Бандунге. Не исключено, что часть капитала может переместиться на Мальту и, возможно, в Португалию», — заключил Маслов.