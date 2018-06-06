Рыночный юань: почему КНР разрешила китайским инвесторам покупать активы в офшорах за нацвалюту

Власти КНР восстановили программу покупки офшорных активов для китайских инвесторов за юани, замороженную в 2015 году. Правительство также упростило процесс кредитования иностранцев в нацвалюте, чтобы стимулировать приток зарубежных вложений в республиканские облигации и акции. Аналитики связывают такие действия Пекина с активным курсом на дедолларизацию экономики и продвижение юаня в мире. Однако эксперты подчёркивают, что стране также предстоит решить одну непростую задачу: стимулировать внутренний рынок в условиях госрегулирования.

Китай разрешил национальным инвесторам покупать активы в офшорах за юани, сообщает Bloomberg. Примечательно, что в 2015 году такие сделки были заморожены — власти опасались оттока капитала из страны.

КНР также открыла межбанковское кредитование офшорных финансовых учреждений. Предполагается, что эта мера поможет иностранным кредиторам привлекать заимствования в юанях, чтобы стимулировать приток иностранных инвестиций в китайские облигации и акции.

Кроме того, в КНР уже функционирует своя платёжная система CIPS (China International Payments System), которая по задумке правительства должна стать альтернативой международной системе банковских переводов SWIFT. Предполагается, что CIPS в перспективе сможет позволить зарубежным участникам рынка вести расчёты в юанях напрямую с китайскими партнёрами.

Опрошенные RT эксперты подчёркивают, что подобные действия руководства КНР являются очередным шагом на пути к дедолларизации экономики и продвижению юаня на мировом рынке. В разговоре с RT главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик напомнил, что усилия официального Пекина привели к включению нацвалюты в резервную корзину МВФ наравне с долларом, евро и швейцарским франком.

Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов пояснил RT, что усиление национальной валюты необходимо Китаю, чтобы иметь финансовые рычаги воздействия на США и привязать своих международных партнёров к национальной экономике.

Впрочем, пока это получается с трудом. Финансовая система КНР полностью регулируется государством, что усиливает стабильность экономики и является плюсом для инвесторов, однако юань не торгуется на свободном рынке — это и есть главный минус.

Тем не менее Китай активно наращивает объёмы расчётов в своей нацвалюте с торговыми партнёрами. Так, в конце марта власти КНР пошли на беспрецедентные меры и запустили торги нефтью за юани. По данным Шанхайской биржи, по итогам первого дня (26 марта) было заключено 18 тыс. сделок, оборот которых превысил $2,7 млрд.

Однако в настоящий момент на курс юаня давят международные торговые споры. Речь идёт о вводе американских импортных пошлин на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Кроме того, 22 марта Штаты объявили о новом комплексе торговых мер, направленных против Китая. В частности, администрация Трампа намерена ограничить приток китайских инвестиций в компании США и ввести импортные пошлины в отношении более 100 наименований товаров. КНР назвала эти меры «шагом к торговой войне» и подготовила ответный список, допускающий ввод 15%-ных пошлин на американские товары.

С момента решения Соединённых Штатов о вводе пошлин доллар укрепился по отношению к юаню на 1,6%. Пекин и Вашингтон всё ещё не достигли компромисса по итогам двухмесячных переговоров, поэтому перспектива торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира держит инвесторов в напряжении.

Финансовая революция

Алексей Маслов пояснил RT, что помимо укрепления национальной валюты на мировом рынке Китай преследует ещё одну цель — повышение своей инвестиционной привлекательности.

«За последние два года китайский рынок зарекомендовали себя как жёсткий и не очень эффективный, поэтому их привлекательность для инвесторов снизилась. Вкупе с ощутимыми ставками по корпоративному налогообложению и непрямыми налогами выяснилось, что вложения в Китай оказываются не самыми выгодными. В результате произошло перераспределение средств инвесторов в Индонезию и Индию», — рассказал Алексей Маслов.

По этой причине 3 мая правительство КНР опубликовало распоряжение, согласно которому иностранные инвесторы могут владеть блок-пакетом акций в китайских предприятиях. Доля максимально допустимых активов теперь составляет 51% (вместо 49% ранее), также на долю одного иностранного инвестора может приходиться до 25% ценных бумаг, а в перспективе этот уровень предполагается довести до 30%.

«Помимо этого китайская комиссия по регулированию ценных бумаг обсуждает возможность снятия ограничения на право собственности в китайских банках, что станет революцией на рынке. Более того, уже вышло распоряжение, что иностранные страховые и брокерские компании могут пользоваться равными правами и участвовать в такой же деятельности, что и китайские компании. Таким образом зарубежных инвесторов целиком уравняли в правах с китайскими брокерами», — подчеркнул Маслов.

Эксперт также добавил, что китайское правительство пытается совершить налоговый манёвр, чтобы предотвратить ежегодный отток средств с внутреннего рынка через Гонконг и Сингапур. По разным оценкам, речь идёт о $800 млрд — $1 трлн, которые оседают на банковских счетах.

«Вес КНР в мировой экономике увеличивается, и потенциал возможностей для использования национальной валюты страны ещё полностью не использован. Китайская экономика находится в динамичном и хорошем состоянии, у государства достаточно денег, чтобы обеспечить юанями товарооборот и инвестиционные потоки», — считает Ярослав Лисоволик.