Позитивный настрой: агентство Moody's улучшило прогноз по банковскому сектору России

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз в отношении российского банковского сектора. Согласно ожиданиям, в ближайшие год-полтора доля проблемных займов сократится, а объёмы кредитования увеличатся. Одновременно агентство повысило прогноз роста экономики России до 1,7% в 2018—2019 годах. Эксперты называют такие показатели следствием усилий Центробанка по наведению порядка в кредитных организациях.

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз в отношении российского банковского сектора со «стабильного» до «позитивного». Об этом говорится в подготовленном агентством обзоре. Повышение прогноза связано с улучшением качества активов и состояния капитала отечественных банков.

В пользу улучшения качества говорит прогнозируемое Moody's снижение доли проблемных кредитов. По оценкам агентства, данный показатель уменьшится до 9,6% в следующие 12—18 месяцев, по сравнению с уровнем конца 2017 года (11%). При этом, как отмечается в документе, перевод проблемных займов с балансов трёх крупных банков в специальный фонд плохих активов может привести к снижению доли таких кредитов до 8% к концу 2019 года.

Кроме того, в агентстве полагают, что потери по кредитам снизятся с 1,6% от среднего объёма займов в 2017 году до примерно 1,2% в 2018—2019 годах. Также к концу 2019 года покрытие проблемных кредитов за счёт сформированных банками резервов увеличится до 90%. В конце прошлого года этот показатель составлял чуть более 80%.

По мнению заведующего кафедрой факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Александра Хандруева, улучшение прогноза Moody's говорит о том, что на первый план для России выходит задача расчистки плохих кредитных портфелей и снижения доли проблемных займов.

«Банки руководствуются нормативными актами ЦБ и при предоставлении потенциально проблемных займов формируют большие резервы — от 0 до 100% от выданной суммы. Это мировая практика, и это требование нельзя ослаблять. Но это снижает возможности банков предоставлять новые кредиты», — отмечает специалист.

Заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова считает, что улучшение прогноза как раз связано с усилиями Центробанка по наведению порядка в российской банковской системе. Речь, в частности, идёт о санации трёх крупных кредитных организаций (ФК «Открытие», «Бинбанк» и Промсвязьбанк), плохие активы которых оказывали негативное влияние на показатели всего сектора. После оздоровления банков качество их активов улучшилось.

«Также ушло много ненадёжных региональных банков, которые были в основном заточены на обслуживание одного клиента. Сейчас кредитных организаций стало меньше, зато качество их активов стало лучше. Кроме того, нужно принять во внимание хороший спрос на ипотечное кредитование. И кстати, по этому сегменту у нас очень низкая доля просрочки», — сказала Мильчакова в беседе с RT.

По данным ЦБ, с января по август 2018 года в России было выдано порядка 911 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,8 трлн рублей. Для сравнения, за тот же период 2017 года было предоставлено 602 тыс. займов на 1,1 трлн рублей. Общая задолженность граждан по ипотечным кредитам на 1 сентября достигла отметки 5,9 трлн рублей. При этом с начала года доля кредитов физических лиц с просроченными платежами снизилась с 7,5% до 6,3%.

Кредитный разбег

Специалисты Moody's также отметили усилившуюся поддержку отечественных банков со стороны государства, связанную в том числе с увеличением его доли в данном секторе. Как отмечает агентство, это показывает, что и у правительства России, и у Центрального банка есть стремление и возможность поддерживать крупнейшие и системообразующие банки.

«С учётом того, что многие банки из первой десятки контролируются государством, это позитивный фактор. Это значит, что в случае чего банки могут рассчитывать на господдержку», — подчёркивает Наталья Мильчакова.

Александр Хандруев отмечает, что увеличение доли государства в банковской системе было вынужденной мерой, необходимой для стабилизации всего сектора. Со временем она будет снижена, но сейчас об этом говорить рано.

По прогнозу Moody's, общий рост кредитования в РФ в этом году составит около 10%, а в 2019 году он станет ещё больше и будет выражаться двузначной цифрой. В агентстве отмечают, что этому будут способствовать низкие ставки по займам в России.

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Директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов полагает, что рост корпоративного кредитования в этом году будет меньше 10%, а розничного составит порядка 25%. Однако в следующем году он начнёт замедляться.

«Возможное замедление связано с тем, что в экономике за последние месяцы произошёл рост ставок, связанный с повышением рисков на фоне санкций США. Этот процесс начался в апреле с введением ограничений против российских компаний, потом появилась угроза санкций в отношении госдолга России», — сказал в беседе с RT Тремасов.

При этом, как отметил эксперт, принятое в сентябре решение Банка России повысить ключевую ставку с 7,25 до 7,5% позволило стабилизировать ситуацию — затормозить рост ставок и приостановить отток капитала из страны.

В настоящее время в конгрессе США рассматривается законопроект, который предполагает введение ограничений на покупку иностранными инвесторами российского госдолга, а также на операции с валютой для крупнейших российских банков.

«Санкции могут быть введены, но маловероятно, что это произойдёт в такой форме. Однако даже если это произойдет, у крупных российских банков есть запас прочности в виде надёжной клиентской базы и качественных активов», — считает Наталья Мильчакова.

Зафиксировали рост

Одновременно Moody's повысило прогноз роста российской экономики до 1,7% в среднем в 2018—2019 годах. В мае его оценка увеличения ВВП России в этом году составляла 1,5%. Специалисты агентства полагают, что экономический рост будет подкреплён восстановлением цен на нефть, которые одновременно поддерживают и российскую национальную валюту.

Ранее Международный валютный фонд также повысил прогноз роста ВВП России в 2019 году на 0,3 процентных пункта (до 1,8%), сохранив при этом прогноз в 1,7% на этот год.

«Темпы роста ВВП и промышленного роста в России оказались выше, чем Moody's прогнозировало раньше. Они просто привели свой прогноз в соответствие с реальностью. Изначально их прогноз был занижен, возможно, потому что они не приняли во внимание быстрый рост цен на нефть в этом году и, возможно, переоценили влияние санкций», — отмечает Наталья Мильчакова.

Александр Хандруев полагает, что увеличение ВВП на 1,7% в условиях санкционного давления — неплохой показатель. При этом росту экономики помогают и наметившиеся улучшения в банковском секторе.

«Если люди берут ипотеку и приобретают жильё, они поддерживают строительную отрасль, которая последние два года переживала сложности, а сейчас стала выправляться. Кроме того, кредитование также стимулирует потребительский спрос. Если же кредиты даются предприятиям, они на эти средства создают новые производства, новые рабочие места. Это всё экономический рост», — сказал Хандруев.