«Позитивная картина»: Владимир Путин оценил ситуацию в российской экономике

Во вторник, 16 октября, на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин отметил рост промышленного производства, увеличение объёмов транспортного грузооборота и розничной торговли, а также рекордное снижение безработицы. Глава государства подчеркнул, что благодаря усилиям ЦБ и правительства удалось добиться устойчивости финансового рынка. Вместе с тем приоритетными задачами для властей остаются выход на высокие темпы роста ВВП, поддержка бизнеса и несырьевого экспорта, а также рост зарплат и реальных доходов населения.

Ситуация в экономике России по ключевым параметрам остаётся позитивной. Такую оценку во вторник, 16 октября, дал президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Заявление российского лидера опубликовано на официальном сайте Кремля.

На встрече присутствовали помощник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, а также председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. В ходе совещания президент обсудил экономическое положение государства, меры по повышению его устойчивости и ускорению темпов роста ВВП.

Прежде всего Владимир Путин отметил опережающую динамику промышленного производства в России. Так, с января по август 2018 года индустриальный рост составил 3,1%, а обрабатывающая промышленность выросла на 3,8%.

Как объяснил в разговоре с RT главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров, рекордный взлёт цен на нефть в этом году обеспечил рост добывающей промышленности. При этом новые договорённости России и стран ОПЕК+ в июне позволили существенно нарастить производство, считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Безуглов. Так, в августе соответствующие объёмы добываемого сырья достигли 11,21 млн баррелей в сутки — выше средних показателей за первое полугодие.

По оценке экспертов, обрабатывающая индустрия демонстрировала позитивную динамику преимущественно в первой половине года за счёт стабилизации доходов и снижения ставок кредитования предприятий. Главными драйверами отрасли стали химический комплекс, а также пищевой, деревообрабатывающий и машиностроительный сектора, добавил Безуглов.

Вместе с тем, как отмечает Владимир Тихомиров, в сентябре обрабатывающая промышленность впервые с декабря 2017 года продемонстрировала некоторое замедление (на 0,1%). В то же время, по прогнозу эксперта, в четвёртом квартале динамика вновь вернётся в положительную зону, и по итогам 2018 года рост промпроизводства в России может составить порядка 3,3%.

Глава государства отметил и рост инвестиций — по итогам первого полугодия вложения в основной капитал организаций и предприятий увеличились на 3,2%. Более того, за первые восемь месяцев 2018 года также возрос общий грузооборот транспорта (на 3%) и выросли объёмы розничной торговли (на 2,7%). По оценке президента, эти показатели вместе с динамикой промышленности являются важными индикаторами роста деловой активности и потребительского спроса российских семей.

По данным аналитической компании IHS Markit, в сентябре промышленный индекс PMI России вырос с 48,9 до 50 пунктов, а индикатор сферы услуг — с 53,3 до 54,7 пункта. Напомним, данный показатель деловой активности отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение ниже 50 пунктов говорит о стагнации, выше 50 пунктов — о позитивной экономической ситуации.

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К положительным параметрам национальной экономики Владимир Путин также отнёс и низкие значения по инфляции и безработице. Так, в сентябре рост цен в годовом выражении ускорился до уровня 3,4%, но в то же время по-прежнему находится ниже целевого ориентира Центробанка (4%). Одновременно число безработных в России по итогам августа достигло рекордного минимума и сократилось до 4,6%.

Такой низкий уровень безработицы отражает проблему сокращения рабочей силы за счёт неблагоприятных демографических тенденций, считает Владимир Тихомиров. Кроме того, эта динамика также может быть связана с нежеланием компаний сокращать персонал. Как отмечает эксперт, безработица может начать расти лишь в случае усиления негативных тенденций в экономике, но при сохранении текущих условий будет оставаться ниже 5%.

«По ключевым параметрам картина в российской экономике в целом позитивная. Вместе с тем вновь хотел бы повторить: системная задача заключается в том, чтобы выйти на более высокие темпы экономического роста, поддержать инвестиционную активность, стимулировать развитие обрабатывающих производств, малого и среднего бизнеса, несырьевого высокотехнологичного экспорта, сделать более ощутимыми рост заработных плат и реальных доходов граждан», — подчеркнул Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что с января по август 2018 года реальные располагаемые денежные доходы граждан выросли на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, а реальная заработная плата увеличилась на 8,4%.

Совместная работа

В своём заявлении Владимир Путин указал на сохранение устойчивости финансового рынка в стране. Во многом президент объяснил такое положение дел совместными усилиями правительства и Центробанка. При этом глава государства также добавил, что с начала 2018 года золотовалютные резервы России увеличились на 5,7% — до $459 млрд.

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«Сохранению стабильности финансового рынка способствовали прежде всего действия ЦБ, который эффективно управляет каналами денежной трансмиссии, учитывает проинфляционные риски и проводит независимую политику регулирования ключевой ставки. Также позитивное влияние оказало введение моратория на покупку валюты на открытом рынке до конца 2018 года в интересах Минфина», — объяснил Безуглов.

Примечательно, что об успехах в области укрепления финансовой стабильности в России ранее говорили в Международном валютном фонде (МВФ). Как следует из октябрьского отчёта организации World Economic Outlook, позитив в данном направлении также связан с закрытием слабых банков и новыми преобразованиями в рамках дедолларизации и улучшенного учёта рисков необеспеченных потребительских и ипотечных кредитов.

«Несмотря на ухудшение внешнего фона в виде санкций и геополитических обострений, а также увеличение оттока капитала из России, в целом рынок остался стабильным, как и курс рубля. Также продолжили расти резервы правительства, бюджетный профицит значительно вырос, и увеличился профицит счёта текущих операций. Всё это вместе говорит о стабильности финансового рынка, хотя внешний негатив (вероятность новых санкций и коррекции на мировых рынках) сохраняется», — заключил Владимир Тихомиров.