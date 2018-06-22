Тонкий баланс: почему ОПЕК одобрила увеличение добычи нефти на один миллион баррелей в сутки

Организация стран-экспортёров нефти одобрила увеличение добычи энергосырья в рамках ОПЕК+ на 1 миллион баррелей в день. Решение принято единогласно и вступит в силу 1 июля 2018 года. Как отмечают эксперты, наращивание производства углеводородов после длительной заморозки было неизбежным и предназначено для сохранения баланса на глобальном энергетическом рынке. Как действия картеля скажутся на мировых ценах на нефть — в материале RT.

Уже с 1 июля страны-участницы сделки по заморозке добычи нефти могут начать постепенно наращивать производство углеводородов. Так, по итогам заседания ОПЕК в пятницу, 22 июня, нефтекартель одобрил увеличение предложения энергосырья на рынке в рамках действующего соглашения на 1 млн баррелей в сутки.

Организация стран экспортёров нефти действовала в соответствии с рекомендациями министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Одобренное решение также будет обсуждаться в субботу, 23 июня, но уже в более широком составе — совместно с 11 странами вне картеля, включая Россию.

Как сообщил в ходе пресс-конференции министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, на сегодняшний день ещё не все страны соглашения в состоянии начать увеличение производства. В связи с этим фактический объём роста добычи на деле может оказаться меньше 1 млн баррелей в день. Более точные оценки в настоящий момент пока ещё разнятся.

Так, по словам госминистра нефти Нигерии Ибе Качикву, реальное значение может составить порядка 700 тыс. баррелей в сутки, пишет Bloomberg. В то же время, согласно заявлению министра нефти Ирака Джаббара аль-Лаиби, показатель будет вблизи уровня 770—800 тыс. баррелей в день.

Впервые о необходимости пересмотра квот глава Минэнерго РФ Александр Новак и Халед аль-Фалех заявили ещё в конце мая на ПМЭФ-2018. По мнению российского министра, наиболее целесообразно начать наращивать добычу именно в третьем квартале 2018 года, чтобы уже в сентябре оценить эффект и предпринять дальнейшие действия.

«Третий квартал довольно позитивный ещё и потому, что в этом периоде самый высокий спрос на нефть. Поэтому здесь может случиться дефицит на рынке, если не принимать меры», — отмечал Новак.

Согласно оценке Халеда аль-Фалеха, при сохранении текущего уровня производства государствами ОПЕК+ уже во второй половине 2018 года рынок нефти может столкнуться с дефицитом в 1,6—1,8 млн баррелей в сутки, пишет ТАСС.

Как рассказал в интервью RT аналитик ГК «Финам» Алексей Калачёв, вопрос увеличения добычи странами ОПЕК+ уже назрел и отказ от этого решения был невозможен. По словам эксперта, наращивание производства странами экспортёрами происходило бы в любом случае. При этом достигнутая официальная договорённость позволит в данной ситуации сохранить стабильность на глобальном рынке нефти.

«Отказ от принятия решения по наращиванию производства на деле означал бы, что квоты перестают действовать. В результате, те, кто может, начали бы увеличивать добычу нефти, невзирая на квоты. Это значит, что вместо управляемого роста нефтедобычи ОПЕК начался бы неконтролируемый рост, который может привести к излишнему падению нефтяных цен», — отметил Калачёв.

Другими словами, участники пакта ОПЕК+ пытаются сохранить баланс на глобальном рынке энергосырья — образование дефицита может привести к чрезмерному и опасному ускорению сырьевых котировок, а неуправляемый рост производства — к серьёзному снижению стоимости углеводородов.

Дар убеждения

Изначально намерение увеличить объёмы предложения на рынке нефти странами ОПЕК+ было воспринято довольно противоречиво и вызвало массу споров среди участников сделки. Наиболее активными противниками рост добычи стали Иран, Ирак и Венесуэла.

«Для государств экспортёров расширение производства означает наращивание экспортных и производственных мощностей. Тем не менее, большие разногласия вызывает тот факт, что не все страны-участницы картеля смогут справиться с возросшей нагрузкой», — об этом в интервью RT рассказал ведущий аналитик Amarkets Артём Деев.

Затяжной кризис в Венесуэле спровоцировал падение производства энергосырья до 1,5 млн баррелей в сутки в 2018 году по сравнению с почти 2 млн баррелей в 2017. Что же касается Ирана, то выход США из ядерной сделки и введение санкций в отношении государства может ограничить объёмы экспорта нефти из исламской республики к ноябрю 2018 года. Ирак также имеет ряд определённых трудностей в плане добычи и продажи нефти на фоне политической нестабильности, связанной с Курдистаном.

«Позиция Венесуэлы понятна. Она сейчас не может сейчас поучаствовать в росте нефтедобычи, при этом не хочет терять свою долю рынка, и ей выгодно сохранение высоких цен на энергосырьё. Иран заинтересован в сохранении дефицита на нефтяном рынке, потому что такая ситуация повышает шансы защитить национальный нефтяной экспорт от воздействия санкций», — добавил Алексей Калачёв.

В то же время, по оценке опрошенных RT аналитиков, решение в пользу увеличения добычи всё равно было бы принято членами ОПЕК+. Как ранее отмечал Александр Новак, устав организации позволяет признать законным такое решение и без учёта голосов некоторых членов картеля. Тем не менее, в конечном итоге все стороны единогласно одобрили постепенный рост производства углеводородов.

Ценовой вопрос

Как отмечают эксперты, решение расширить предложение нефти напрямую скажется на сырьевых котировках. На этом фоне именно объёмы смягчения квот стали одной из ключевых тем обсуждения, поскольку страны-участницы ОПЕК не хотят спровоцировать острую реакцию нефтяного рынка. Как объяснил Артём Деев, чем меньше будет размер увеличения добычи ОПЕК+, тем менее вероятно резкое снижение цен на энергосырьё.

«Вопрос объёма роста добычи — это вопрос, куда пойдут нефтяные цены. Если бы было решено увеличить добычу более чем на 1 млн баррелей в сутки, цены бы пошли вниз, а рост производства менее чем на 1 млн подтолкнёт котировки вверх», — уточнил Алексей Калачёв.

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По итогам заседания ОПЕК стоимость барреля нефти эталонной марки Brent в ходе торгов на лондонской товарно-сырьевой бирже прибавила 3% и составила $75,2 за баррель.

Напомним, в конце 2016 года государства ОПЕК и 11 стран, не участвующих в картеле (включая Россию), договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки для балансировки мирового рынка сырья. Позже участники соглашения решили продлить его действие — сначала до апреля 2018 года, а затем до 1 января 2019 года.

Основная задача сделки сводилась к сокращению излишков мировых запасов нефти до среднего уровня за пять лет. Наибольший объём квот по корректировке добычи пришёлся на Саудовскую Аравию и Россию — 486 тыс. и 300 тыс. баррелей в сутки соответственно. Действия участников пакта должны были ликвидировать глобальный профицит на рынке (когда предложение энергосырья превышает спрос на него) и, следовательно, привести к восстановлению нефтяных цен.

В результате, если ещё в начале 2017 года глобальный избыток углеводородов составлял 380 млн баррелей, то уже в октябре снизился до 150 млн, а к апрелю 2018 года достиг 12 млн. На этом фоне (то есть с начала действия пакта ОПЕК+) нефтяные котировки выросли с $50—55 за баррель до рекордных значений за последние три года — выше $75 за баррель.

Примечательно, что по итогам прошедшего заседания министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщил о возможности для ОПЕК+ создать отдельную группу для взаимодействия с другими производителями на рынке. По его словам, новый орган был бы открытым, прозрачным и позволил проводить консультации с другими институтами нефтяной индустрии, передаёт ТАСС.