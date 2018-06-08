Трансатлантический раскол: ударят ли по США экономические санкции Евросоюза и Турции

ЕС разработает ответные меры на действия США, которые грозят существенными потерями европейской экономике. В Еврокомиссии обещают представить документ в течение месяца. Эксперты отмечают, что у Брюсселя есть все шансы отстоять свои позиции: товарооборот со Штатами достаточно высок, и ответные меры будут ощутимыми для американской экономики. Непреднамеренную поддержку Европе оказывает и внутренняя оппозиция Дональда Трампа. К тому же число противников заградительных барьеров выросло: Турция заявила, что также примет меры в ответ на введённые Вашингтоном пошлины.

Европейский союз в месячный срок разработает ответные меры на повышение Соединёнными Штатами пошлин на сталь и алюминий. Об этом 8 июня заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси, сообщает ТАСС.

«Необходимо, чтобы президент США Дональд Трамп осознал, что его партнёры решительно настроены. В Европейском союзе мы разработаем эквивалентные меры в сфере пошлин. Мы инициировали процедуру урегулирования разногласий в рамках Всемирной торговой организации, которая продлится около месяца. И по завершении этого месяца мы введём в действие эквивалентные меры в отношении ряда товаров из США, чтобы тем самым продемонстрировать, что мы не намерены допускать подобной эскалации ситуации», — цитирует ТАСС еврокомиссара.

Московиси отметил, что при возникновении торговой войны проигрывают все участвующие в ней стороны. Однако он подчеркнул, что принятие ответных мер будет совершенно законным как для Евросоюза, так и для других торговых партнёров США, в частности Франции и Канады.

Еврокомиссар охарактеризовал действия Вашингтона по увеличению пошлин на металл как «агрессивные и незаконные». «Это глупый, бесполезный и незаконный конфликт вокруг экспорта стали. Я без оптимизма смотрю на ситуацию и полагаю, что через месяц Трамп так и не изменит своего решения», — добавил Пьер Московиси.

«Вероятно, европейские предприниматели требуют быстрых ответных мер, так как опасаются брюссельской бюрократии. Чиновники действительно могут встать на путь проволочек, саботажа и забалтывания. Это связано с тем, что Евросоюз — многонациональное объединение, и процесс согласования и интересов стран зачастую отнимает довольно много времени. В Америке ситуация проще: министерства быстрее приступают к исполнению распоряжений президента», — пояснил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

К противостоянию подключился ещё один крупный производитель металлов и металлопродукции. Турция начнёт антидемпинговые расследования в отношении американских компаний в ответ на пошлины США.

«Как США смотрят на нашу продукцию, так и мы будем смотреть на их товары. Мы работаем над процессом начала антидемпинговых расследований в отношении американских компаний, запустим эти процессы в течение нескольких дней», — цитирует РИА Новости министра экономики страны Нихата Зейбекчи.

Отметим, Турция занимает восьмое место в мире по производству стали и шестое по объёму её экспорта в США.

Скованные одной цепью

Торговые взаимосвязи США и Евросоюза можно назвать действительно плотными. Так, по данным Евростата, по итогам прошлого года именно Соединённые Штаты были крупнейшим торговым партнёром ЕС. Совокупный товарооборот Вашингтона и Брюсселя в 2017 году в денежном выражении составил €631 млрд. Этот объём составляет 17% от общего обращения товарооборота стран еврозоны. При этом США стали лидером по экспорту из Евросоюза и вторым номером по импорту продукции в страны ЕС.

Для Соединённых Штатов Европа является важным торговым партнёром. Так, торговый дефицит США по итогам прошлого года составил $566 млрд. Большая его часть приходится на Китай — $375,2 млрд. Однако Евросоюз занимает вторую строчку — $151 млрд. Из них $50 млрд приходится на поставки автомобилей и запчастей из Европы.

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Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что будет добиваться выправления торгового дисбаланса. Американский лидер отмечал, что Евросоюз, Мексика и Канада применяли нечестные торговые практики по отношению к США десятилетиями. Чтобы исправить ситуацию, Соединённые Штаты намерены также перезаключить на лучших условиях Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Такое соглашение между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и начало действовать в 1994 году. По требованию Трампа стороны начали консультации о фактическом перезаключении этой договорённости на новых условиях. Президент сообщил 1 июня, что США не исключают свёртывания NAFTA и перехода на двусторонние договорённости аналогичного содержания с Канадой и Мексикой.

Евросоюз отстаивает свою точку зрения, предпринимая действия в трёх направлениях. Жалоба на действия во Всемирную торговую организацию (ВТО) была направлена 5 июня. Еврокомиссия также подчеркивала, что меры могут быть асимметричными, то есть коснутся не только металлургической продукции. Список товаров, на которые могут быть наложены ответные импортные пошлины, был опубликован 6 июля. В перечень попали джинсы Levi's, мотоциклы Harley-Davidson и бурбон. На эти торговые позиции могут быть поэтапно наложены пошлины от 10 до 50%.

Также предполагается ввести защитные меры на рынке стали, если обнаружится дополнительный приток импорта в страны ЕС из-за «закрытия» рынка США.

Убытки от пошлин США, по подсчётам Еврокомиссии, составят €6,4 млрд. Свой ответный удар европейцы оценивают на €2,8 млрд. Как компенсировать оставшиеся €3,6 млрд, станет известно позднее — в марте 2021 года либо раньше, если ВТО подтвердит, что решение США противоречит международным нормам.

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«На мой взгляд, Европа не будет вводить симметричные меры на экспорт-импорт стали, так как товарооборот по этой категории товаров небольшой — около 6 млрд, и 4 млрд из них приходится на европейский экспорт. Но не исключено, что Евросоюз может ограничить товарные позиции по потребительским товарам — здесь торговый дефицит налицо. И этот шаг будет куда ощутимее для Штатов», — отметил Владимир Васильев.

Европа может добиться успеха в рамках спора в ВТО, считает эксперт. Однако представители торговой организации, как правило, выступают за досудебное урегулирование споров.

«В такой ситуации стоит уделить внимание ходу переговоров мировых лидеров, в частности во время саммита «Большой семёрки», который проходит 8 и 9 июня в Квебеке. Пока что первые новости говорят о том, что намечается большой трансатлантический раскол», — резюмировал Владимир Васильев.