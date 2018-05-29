«Альтернативы углю нет»: как торговые переговоры между США и Китаем могут сказаться на российском экспорте

Прибыль госпредприятий Китая в первом квартале этого года увеличилась на 18,4%, сообщило Министерство финансов КНР. Более всего данный показатель вырос в сталелитейной, угольной и нефтехимической промышленности. Однако Вашингтон в ходе переговоров с Пекином добивается роста импорта своих товаров в республику. В результате Китай может отказаться от поставок из других стран в пользу американских и собственных товаров. RT разбирался, как такое решение отразится на активно растущем российско-китайском товарообороте.

Согласно данным Минфина КНР, в январе-апреле совокупная сумма прибыли госпредприятий страны составила 1,55 трлн юаней ($242,2 млрд). В частности, прибыль госпредприятий центрального подчинения выросла на 19,1%, до 692,94 млрд юаней. Прибыль местных госпредприятий увеличилась на 16,9%, до 312,55 млрд юаней.

При этом общие операционные доходы госпредприятий выросли на 9,7% — до 17,5 трлн юаней, аоперационные расходы составили 16,83 трлн юаней — приростом на 9,2%.

В конце апреля суммарная стоимость активов госпредприятий Китая выросла на 9,9% в годовом исчислении — до 166,81 трлн юаней. Однако долговые обязательства госпредприятий также выросли — на 9,2%, до 108,48 трлн юаней.

«Заметный рост прибыли был зафиксирован в сталелитейной, угольной и нефтехимической промышленности. При этом в цветной металлургии было отмечено значительное сокращение прибыли», — говорится в сообщении «Синьхуа».

Китайская мудрость

По мнению опрошенных RT аналитиков, ситуация с финансовыми показателями китайских компаний не коррелирует с курсом национальной валюты. Однако проблемы и перспективы развития экономики КНР напрямую связаны с финансовым сектором.

В начале этого года юань показал беспрецедентное укрепление: в феврале курс доллара на международном рынке Forex снизился до 6,26 юаней. Этот показатель является рекордным за последние несколько лет, свидетельствуют данные торгов.

Однако к 29 мая доллар отыграл свои позиции — курс американской валюты вырос до 6,41 юаня. Также доллар укрепился по отношению к корзине шести основных валют (евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк). По данным MarketWatch, соответствующий индекс DXY в феврале составлял 88,56 пунктов. В ходе торгов 29 мая индекс поднимался до 94,8 пункта.

По оценке директора аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаила Крылова, КНР икитайским инвесторам выгоднее слабая национальная валюта. В частности, сильный доллар позволяет государству наращивать объёмы экспорта, а инвесторы предпочитают доллары и долларовые ценные бумаги как средство для ухода от рисков.

«У государства в Китае есть брокерские подразделения, не говоря уже о квалифицированном управлении активами в министерстве финансов Китая, к которому относятся сразу 3-4 управляющих компании. Чем слабее юань, тем сильнее доллар, и тем выгоднее экспортёрам Китая. Понимая это, китайские госкомпании стараются оказывать незаметное влияние в сторону укрепления доллара. В частности, государство в этом году возобновило кредитование недвижимости, что способствовало увеличению денежной массы и ослаблению юаня», — пояснил Михаил Крылов.

Укреплению интереса к доллару со стороны частных инвесторов Китая будет способствовать завершение «криптовалютной лихорадки», считает эксперт. Состоятельные граждане КНР на фоне снижения стоимости биткоина обратят своё внимание на более высокодоходные криптовалютные инструменты и другие валюты, считает директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ».

Борьба за спрос

Снижение прибыли в сегменте цветной металлургии соответствует внутренней политике Китая, направленной на сокращение кустарных металлургических производств, считают опрошенные RT эксперты. Однако рост прибыли в сталелитейной, нефтехимической и угольной промышленности на фоне угрозы так называемой «торговой войны» между КНР и США может привести к переделу глобального рынка.

Напомним, Пекин и Вашингтон ведут переговоры из-за увеличившихся американских пошлин на китайские товары и последующих аналогичных мер со стороны Китая. Соединённые Штаты решили прибегнуть к ограничениям на фоне высокого уровня торгового дефицита — свыше $337 млрд. При этом американский экспорт в Китай в 2017 году составил лишь $130 млрд.

Первый раунд переговоров между Соединёнными Штатами и Китаем прошёл в начале мая в Пекине, второй раунд — 17 и 18 мая в Вашингтоне. В результате переговоров стороны приостановили введение пошлин. Однако уже 22 мая президент США Дональд Трампа заявил, что не очень удовлетворен ходом торговых переговоров с Китаем.

Результат переговоров может затронуть товарооборот Китая с Россией, отметил в беседе с RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. Напомним, в 2018 году объём товарооборота между Россией и Китаем может вырасти до исторического максимума и составить $100 млрд. Рекордный рост показателя эксперты объясняют спросом россиян на китайские товары, а также масштабным наращиванием экспорта в КНР. Как заявил замглавы МИД России Игорь Моргулов, Москва и Пекин способны достигнуть уровня товарооборота в $200 млрд к 2020 году.

«Американцы в качестве условий выставили список товаров, которые они могут поставлять в Китай — среди них сталь и уголь. Пока на уровне госсовета КНР не было принято никакого решения. Скорее всего, Китай сократит импорт этих видов товаров из других стран — в том числе, из России. Но своих производителей КНР трогать не будет, и вся продукция, произведённая в первом квартале, пойдёт в дело», — сказал Алексей Маслов.

Ценное ископаемое

По мнению эксперта, в результате введения пошлин на сталь и алюминий выпадающая доля российско-китайского товарооборота по стали измеряется в 10%. Однако сокращения может и не произойти, так как Россия экспортирует в Китай определённые сорта стали, и одновременно импортирует другие.

«Также из КНР импортируется машинотехническое оборудование. В случае, если Китай примет условия Соединённых Штатов по импорту стали, может произойти довольно забавная ситуация — Россия, в свою очередь, будет импортировать оборудование, произведённое из американской стали», — отметил руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ.

Спад российско-китайского товарооборота в сегменте нефтехимической продукции, вероятнее всего, будет небольшим, отмечает эксперт. Сейчас Россия поставляет в Китай небольшое количество масел, каучука, резины — за счёт длительной и сложной транспортировки Китаю выгоднее приобретать эту продукцию в других странах.

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Однако стабильным останутся поставки уникальных видов масел — к примеру, тех, которые используются для изготовления шин. Территориально торговля нефтепродуктами останется активной вблизи российско-китайской границы, тогда как 20-25% поставок вглубь КНР могут находиться под угрозой, уточнил Маслов.

Стабильнее всего будет развиваться ситуация с экспортом в Китай российского угля, отмечает эксперт. Поднебесная заморозила до 2020 года строительство новых теплоэлектростанций на угле суммарной мощностью 150 ГВт. Выбывшие мощности предполагалось заменить газовой генерацией. Однако переход от энергоинтенсивного производства в КНР пошёл медленнее, чем предполагалось. В результате потребление угля не сократилось, а потребление газа не успело увеличиться.

«Порядка 70% мощностей китайской промышленности работает на угле. При этом внутреннее его производство покрывает лишь половину спроса, и китайские шахты практически выработаны. Импорт из США подразумевает контейнерные перевозки через порты Сингапура и Южного Китая, что приводит к удорожанию сырья. Китаю все ещё необходим уголь, а его выгоднее всего покупать из России — альтернативы этим поставкам нет», — резюмировал Алексей Маслов.