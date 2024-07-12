«Существенно выше прогнозов»: Мишустин заявил о росте экономики России на 5% с начала 2024 года

С января по май 2024 года российская экономика выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, динамика остаётся высокой и превосходит прогнозы, несмотря на попытки давления извне. Уверенный рост наблюдается в большинстве отраслей, особенно в обрабатывающей промышленности. Компании, в свою очередь, получают высокую прибыль и наращивают объём инвестиций. На этом фоне в последнее время всё больше международных организаций улучшают свои оценки перспектив экономики России.

В условиях нарастающего внешнего давления экономика России продолжает уверенно расти. Об этом в пятницу, 12 июля, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Динамика остаётся высокой. В мае рост немного ускорился относительно апреля — до 4,5%. Если же взять статистику за пять месяцев, то валовой внутренний продукт прибавил 5% к аналогичному периоду прошлого года. Это существенно выше прогнозов, вопреки всем попыткам извне нам помешать», — отметил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

По данным Минэкономразвития, уверенный рост с января по май наблюдался в большинстве отраслей. Например, объём платных услуг населению увеличился на 4% в годовом выражении, строительные работы прибавили 4,6%, общепит — 5,1%, промышленность — 5,2%, обрабатывающие производства — 8,8%, розничная торговля — 9,3%, а оптовая — 12,3%.

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Причём в некоторых сегментах экономики темпы роста за первые пять месяцев 2024-го исчислялись двузначными величинами. Это, например, производство электрооборудования (+10,1%), напитков (+11,2%), мебели (+17,9%), готовых металлических изделий (+37,4%), а также компьютеров, электроники и оптики (+39,3%).

«Что очень важно, продолжается рост инвестиций. А это значит, что создаётся хороший задел на будущее. По итогам I квартала они увеличились почти на 15% — в основном за счёт машин и оборудования, вложений в объекты интеллектуальной собственности», — рассказал глава кабмина.

По его словам, на фоне увеличения прибыли российские компании стали активнее вкладывать средства в развитие своего бизнеса и регионов. Наряду с этим премьер отметил и высокую потребительскую активность, прежде всего за счёт роста частных доходов.

«Однако этот же фактор вносит вклад и в рост инфляции. По состоянию на 1 июля она составила 4,5% с начала года. Коллеги, надо этим вопросом постоянно заниматься. От этого зависит уровень жизни наших граждан», — обратился Мишустин к участникам встречи.

РИА Новости

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Ранее правительство прогнозировало, что в 2024 году объём ВВП России увеличится на 2,8%. Впрочем, с учётом текущих тенденций реальные темпы роста могут оказаться выше, не исключает министр финансов страны Антон Силуанов.

«Начало года у нас неплохое... Так что, может быть, мы сможем превысить те уровни, которые были изначально заложены в экономических прогнозах», — предположил глава Минфина в интервью RT.

Примечательно, что в последнее время всё больше международных организаций улучшают свои прогнозы относительно перспектив российской экономики. Так, например, Международный валютный фонд (МВФ) ещё зимой ожидал увеличения ВВП страны по итогам 2024 года на 2,6%, а теперь считает, что рост может составить 3,2%. В свою очередь, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела свою оценку с 1,8 до 2,6%, Еврокомиссия — с 1,6 до 2,9%, а Всемирный банк — с 1,3 до 2,9%.

«Скорее всего, сохранить темпы вблизи 5% не получится, поскольку во втором полугодии рост экономики замедлится. Это связано с тем, что во второй половине прошлого года у нас была очень сильная динамика, и, соответственно, здесь будет более высокая база для сравнения. Тем не менее по итогам 2024-го мы можем выйти где-то на 3,2—3,5%, что будет выше среднемировых показателей и уровней развитых стран», — рассказал RT директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

В целом, по мнению эксперта, российская экономика успешно адаптировалась к санкциям. Так, правительство и Центробанк обеспечили бизнесу необходимые условия для стабильной работы, а компании «проявили гибкость» и смогли приспособиться к изменившимся обстоятельствам, наладив новые цепочки поставок и механизмы расчётов.

«Минимизировать потери от санкций удалось во многом за счёт высокой активности бизнеса. Западные страны при этом продолжают усиливать давление на Россию, хотя сами тоже серьёзно страдают от собственных ограничений, особенно в сфере энергетики. Но, видимо, считают, что оно того стоит», — добавил Остапкович.

«Экономику удалось перенастроить»

На сегодняшний день в отношении России действует свыше 21 тыс. различных санкций (около 18,5 тыс. из них было введено с февраля 2022-го, после начала специальной военной операции). Это больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых, следует из информации специализированной базы данных Castellum.AI.

Рестрикции затронули, в частности, энергетику, авиацию, торговлю, банковскую отрасль и финансовый сектор. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов России (примерно на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

В этих условиях некоторые аналитики изначально предрекали российской экономике обвал на 10—25% в 2022 году. Тем не менее реальное снижение составило лишь 1,2% и оказалось даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисных 2015-м (2%) и 2009-м (7,8%). Более того, в 2023-м ВВП страны полностью отыграл санкционные потери и прибавил сразу 3,6%.

globallookpress.com

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Для сравнения: мировая экономика в прошлом году выросла только на 3,2%, тогда как совокупный показатель стран «Большой семёрки» прибавил лишь 1,7%, а государств Европейского союза — только 0,6%, свидетельствуют материалы МВФ. Более того, по прогнозу фонда, в текущем году общая картина останется примерно такой же: ВВП всего мира может вырасти на 3,2%, G7 — на 1,7%, а ЕС — на 1,1%. Причём ведущие европейские экономики — Германия, Франция и Италия — покажут почти нулевой рост, не исключают в организации.

«Для Запада санкции обернулись серьёзным ростом цен на энергосырьё. Это привело к частичной деиндустриализации и проблемам в энергоёмких производствах, прежде всего европейских. У нас же на фоне санкций по-прежнему есть некоторые проблемы, в основном связанные с расчётами, но в целом экономику удалось перенастроить», — отметил в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.

По его словам, сегодня экспортные поставки в основном переориентировались на азиатские рынки, а производства становятся менее зависимыми от импорта и стараются ориентироваться в том числе на внутренний рынок. Вместе с тем окончательная структурная трансформация экономики ещё не завершена и потребует определённого времени, считает Георгий Остапкович.

«Сейчас мы переходим от сырьевой модели к экономике предложения, то есть начинаем поставлять на мировые рынки товары с высокой степенью передела и добавленной стоимостью. Речь идёт о продукции обрабатывающей промышленности и высокоинтеллектуальных услугах. Это именно то, на чём зарабатывают экономически развитые страны. Только на экспорте сырьевых товаров успешную экономику нельзя построить, но для качественного перехода нужно вкладывать средства в образование и повышать рождаемость, чтобы в перспективе на рынок труда выходило больше квалифицированных и молодых сотрудников», — заключил Остапкович.