«Уход от доллара»: с чем связан растущий интерес мировых центробанков к золоту

Большинство центробанков считают, что в ближайшие пять лет доля золота в мировых резервах будет расти, тогда как глобальный интерес к доллару, напротив, продолжит снижаться. Опасения у ряда ЦБ вызывает санкционная политика США, и в частности использование Вашингтоном своей нацвалюты в качестве оружия во внешнеполитической борьбе. После того как Штаты вместе с союзниками заблокировали на своей территории часть денег России, многие страны задумались о целесообразности хранения собственных средств на Западе. На этом фоне золото становится всё более привлекательным активом для сбережения резервов, а высокий спрос подталкивает цены на драгметалл к всё новым историческим максимумам, отмечают эксперты.

В ближайшие годы мировые центробанки будут наращивать долю золота в своих резервах на фоне снижающейся привлекательности доллара. Такой вывод следует из опубликованного во вторник, 18 июня, доклада Всемирного совета по золоту (WGC).

«Будущее международной валютной системы продолжает оставаться нестабильным, а центробанки выражают всё меньше уверенности в том, что американский доллар продолжит сохранять своё доминирование. В условиях этих тенденций и постоянно меняющейся инвестиционной среды спрос на золото со стороны центробанков, скорее всего, останется высоким», — говорится в исследовании WGC.

По последним данным организации, если ещё в конце сентября 2022 года доллар занимал порядка 51% в структуре мировых золотовалютных резервов (ЗВР), то к началу октября 2023-го показатель снизился до 49%. В то же время доля золота, напротив, увеличилась с 15 до 16%. Причём результаты опросов показывают, что в ближайшие годы эта тенденция будет только усиливаться.

Так, почти две трети ЦБ ожидают, что в течение следующих пяти лет доля американской валюты в структуре мировых ЗВР опустится до 40—48% или ещё ниже. В то же время уровень золота в глобальных запасах может подняться до 17—25% (и даже выше), прогнозируют в большинстве регуляторов.

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Опрошенные центробанки отмечают, что на фоне широкого использования в международной торговле и финансах доллар пока продолжит оставаться главной резервной валютой, но будет постепенно терять позиции в связи с подъёмом альтернативных денежных единиц, таких как юань. При этом серьёзные опасения у регуляторов вызывает санкционная политика США.

«Роль доллара постепенно ставится под сомнение, особенно в контексте так называемого использования его в качестве оружия. В случае введения санкций возможность доступа (той или иной страны. — RT) к своим долларовым резервам может определяться Соединёнными Штатами», — цитирует WGC одного из участников опроса.

По мнению специалистов, тревожным сигналом для многих центробанков стали финансовые ограничения Вашингтона и его союзников в отношении Москвы. Напомним, после начала СВО западные государства стали объявлять о беспрецедентных по своему масштабу санкциях против России, и в частности заблокировали почти половину ЗВР страны, запретили продавать свои валюты финансовым институтам РФ и сделали невозможной торговлю долларом и евро на Мосбирже.

«На фоне санкций, блокировок золотовалютных резервов России и ограничений на биржевую торговлю валютой всё большее число стран оценивают риски наличия токсичной валюты в своих государственных подушках безопасности. Отсюда и уход от доллара. Закономерно ликвидность перетекает в золото, которое традиционно считается защитным активом», — рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

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Согласно подсчётам WGC, если ещё в 2021 году мировые центробанки приобрели в общей сложности 450 т золота, то уже в 2022 году показатель взлетел более чем вдвое — до 1082 т, что стало максимальным значением за всё время наблюдений. В 2023-м объём закупок незначительно уменьшился — до 1037 т, но всё равно остался почти вдвое больше, чем в среднем за предыдущие десять лет.

Более того, с начала 2024 года регуляторы продолжили наращивать объём своих золотых резервов. При этом самыми активными покупателями драгметалла стали Турция, Китай, Индия, Казахстан, Сингапур, Чехия, Польша, Оман, Киргизия и Россия.

«Текущий геополитический контекст не может не настораживать мировые центральные банки, особенно тех стран, у которых усложнились отношения с западным миром. Очевидно, что эти ЦБ тоже заинтересованы в диверсификации своих резервов, что оказывает поддержку золоту в условиях ограниченного количества пригодных активов для целей создания резервов», — отметила в разговоре с RT аналитик компании «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Ценовой скачок

На фоне высокого спроса со стороны центробанков за последние два года золото на мировом рынке подорожало более чем на четверть и сейчас торгуется вблизи $2340 за тройскую унцию. При этом в мае 2024-го котировки ненадолго превышали $2464. Показатель стал самым высоким за всю историю, свидетельствуют данные нью-йоркской товарной биржи Comex.

«Наиболее вероятно, что в течение следующего десятилетия цены на золото продолжат расти под влиянием следующих факторов: продолжающейся фрагментации мировой экономики и ожиданий ослабления американского доллара», — заявили в одном из опрошенных WGC центробанков.

По словам Михаила Зельцера, доллар может начать дешеветь на международном рынке в связи с ожидаемыми изменениями в денежно-кредитной политике (ДКП) Соединённых Штатов. В частности, игроки мирового финансового рынка рассчитывают на то, что уже в текущем году Федеральная резервная система США (выполняет функции центробанка страны) начнёт снижать процентную ставку.

AP

Отметим, что ещё в 2021 году в США заметно ускорилась инфляция. Тогда введённые на фоне пандемии COVID-19 карантинные ограничения привели к перебоям в поставках целого ряда товаров, а ФРС для поддержки экономики напечатала большой объём ничем не обеспеченных денег, что в итоге вызвало рост потребительских цен. Ситуация усугубилась в 2022 году, когда после введения энергетических санкций против России Штаты столкнулись с удорожанием горючего и ещё более ощутимым разгоном инфляции.

В попытках обуздать повышение цен Федрезерв стал резко ужесточать ДКП. В результате если в предыдущие несколько лет ставка ФРС находилась около нулевой отметки, то с марта 2022-го по июль 2023-го американский регулятор поднял её 11 раз — с 0—0,25 до 5,25—5,5% годовых — и с тех пор продолжает удерживать на этом уровне. Примечательно, что прежде такую высокую планку можно было наблюдать чуть больше 20 лет назад.

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Традиционно ужесточение ДКП считается одним из главных инструментов в борьбе с инфляцией. В результате повышения ставок растёт стоимость кредитов для граждан и бизнеса, экономическая активность ослабевает, что оказывает давление на цены. В то же время за счёт действий ФРС увеличивается доходность американских гособлигаций. В результате дополнительный приток инвестиций на рынок долговых бумаг США позитивно влияет на динамику доллара.

В настоящий момент американскому регулятору удалось в значительной степени замедлить инфляцию, но высокие процентные ставки осложнили работу бизнеса и стали подталкивать экономику США к рецессии. В этих условиях возвращение к мягкой монетарной политике должно помочь Штатам оживить активность в стране, но ценой ослабления доллара.

«Возможно, уже в сентябре американский регулятор решится на секвестр стоимости фондирования, а смягчение ДКП — это априори фактор ослабления нацвалюты. Таким образом, уже осенью доллар может начать активно дешеветь на мировом рынке, и держать в нём деньги означает нести убытки. Поэтому мы полагаем, что золото вскоре может вновь переписать абсолютные рекорды стоимости. В результате покупатели драгметалла будут в прибыли, а ЗВР целого ряда стран увеличатся на фоне переоценки унции», — заключил Михаил Зельцер.