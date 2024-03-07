С 1 апреля 2024 года: правительство России утвердило индексацию социальных пенсий на 7,5%

Премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению президента Владимира Путина утвердил повышение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2024 года. Размер материальной поддержки вырастет на 7,5%. По оценкам властей, индексация коснётся более 4 млн человек, а из бюджета на эти цели направят почти 38 млрд рублей. Как отмечают эксперты, планомерное увеличение материальной помощи нуждающимся гражданам стало одним из главных факторов рекордного снижения бедности в России по итогам прошлого года.

С 1 апреля 2024 года правительство России по поручению президента Владимира Путина проиндексирует социальные пенсии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, о чём в четверг, 7 марта, сообщила пресс-служба кабмина.

Согласно документу, выплаты будут увеличены исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров (или с учётом инфляции) за 2023 год — на 7,5%. Как напомнили в кабмине, такую поддержку сегодня получают граждане, у которых нет достаточного подтверждённого стажа для начисления страховой пенсии. Также эта материальная помощь положена людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Помимо этого, с 1 апреля на 7,5% будет повышен и размер государственного пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан. В частности, речь идёт о военнослужащих и добровольцах, ставших инвалидами из‑за военной травмы, участниках Великой Отечественной войны и людях, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.

«Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить выплаты для 4,1 млн человек. На эти цели в 2024 году в федеральном бюджете предусмотрено 37,5 млрд рублей», — заявили в Министерстве труда и социальной защиты.

В результате запланированной индексации социальная пенсия по старости увеличится до 7,69 тыс. рублей. Аналогичную сумму начнут выплачивать малочисленным народам Севера, а также детям по потере кормильца. При этом, если ребёнок лишился обоих кормильцев, одинокой матери или его родители неизвестны, он станет ежемесячно получать 15,38 тыс. рублей.

Социальные пенсии инвалидам III группы будут проиндексированы до 6,54 тыс. рублей, II группы — до 7,69 тыс. рублей, а I группы — до 15,38 тыс. рублей в месяц. При этом инвалидам с детства II группы также будут ежемесячно начислять 15,38 тыс. рублей, а инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам — 18,46 тыс. рублей.

Кроме того, получившим инвалидность военнослужащим государство станет каждый месяц выплачивать от 11,53 тыс. до 23,07 тыс. рублей, а пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф — от 9,61 тыс. до 19,22 тыс. рублей. В то же время ежемесячные выплаты родственникам погибших военных будут проиндексированы до 11,53—15,38 тыс. рублей, участникам Великой Отечественной войны — до 11,53—19,22 тыс., а блокадникам — до 7,69—15,38 тыс. рублей.

«Индексация была запланирована и идёт в законодательном тренде. Выплаты увеличиваются на размер инфляции за предыдущий год, и таким образом правительство пытается частично компенсировать людям рост потребительских цен на товары и услуги», — рассказал RT директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

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Отметим, что ранее, с 1 января 2024 года, российские власти на 7,5% подняли прожиточный минимум и сумму страховых пенсий неработающих граждан. Одновременно сразу на 18,5% был увеличен минимальный размер оплаты труда — до 19 242 рублей. В общей сложности это повышение затронуло порядка 50 млн россиян.

Позже, с 1 февраля, руководство страны на 7,4% повысило сумму материнского капитала и ещё около 40 различных пособий и выплат семьям с детьми, инвалидам, ветеранам и другим гражданам. Эта индексация коснулась порядка 20 млн человек.

В целом рост соцвыплат и реализация адресных программ помощи нуждающимся гражданам стали одним из ключевых факторов рекордного снижения уровня бедности в России. Об этом накануне заявили в Федеральной службе государственной статистики. По данным ведомства, в 2023 году доля малообеспеченного населения сократилась до 9,3% (примерно 13,5 млн человек) и стала минимальной за весь постсоветский период.

«Снижение бедности произошло в том числе за счёт поручений президента. Речь идёт об опережающем темпе индексации пенсий в 2022 и 2023 годах, а также ускоренном повышении МРОТ с 1 января 2024-го. Тем не менее уровень бедности всё равно пока остаётся достаточно большим, поэтому нам ещё есть над чем работать», — отметила в разговоре с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.