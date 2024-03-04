Оптимистичные ожидания: рынок ценных бумаг России вырос до максимума с февраля 2022 года

Российский фондовый рынок вырос до максимума с конца февраля 2022 года. Эксперты в первую очередь связывают это с позитивными финансовыми результатами компаний страны. В ожидании высоких дивидендов от бизнеса инвесторы активнее покупают ценные бумаги и меньше реагируют на возможные санкционные риски. По словам аналитиков, предприятия уже адаптировались к работе в новых условиях и ситуация в экономике полностью стабилизировалась, что подогревает интерес многих людей к игре на бирже. При этом ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости создать условия, чтобы у граждан была возможность надёжно инвестировать сбережения в развитие страны и получать дополнительный доход.

Российский рынок ценных бумаг вырос до максимума за последние два года и вернулся к досанкционному уровню. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 4 марта.

В середине дня индекс Мосбиржи поднимался на 0,98% и в определённый момент достигал 3298,6 пункта. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё 21 февраля 2022 года.

Поясним, что индикатор отображает динамику изменения цен на акции наиболее крупных и перспективных компаний из основных секторов российской экономики. Рост показателя указывает на удорожание ценных бумаг предприятий, а снижение — наоборот.

Как рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, участники рынка позитивно реагируют на публикацию корпоративных отчётностей за 2023 год. Так, финансовые результаты многих компаний оказались «достаточно сильными», на фоне чего инвесторы стали активнее покупать ценные бумаги этих организаций, объяснила собеседница RT.

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«Те «голубые фишки» (наиболее крупные и надёжные компании. — RT), которые уже выпустили свои отчёты и показали в них высокую чистую прибыль, могут выплатить хорошие дивиденды. В связи с такими оптимистичными ожиданиями инвесторы играют на повышение котировок. Ну и внешний фон в виде высоких цен на нефть и золото также остаётся благоприятным для нашего рынка», — отметила Мильчакова.

Кроме того, по её словам, биржевые игроки стали гораздо меньше реагировать на санкционную риторику Запада. Риски новых внешних ограничений «уже давно учтены рынком», поэтому инвесторы обращают больше внимания на финансовые результаты бизнеса, добавила Наталья Мильчакова.

Ещё в конце зимы 2022-го, незадолго до начала СВО и введения западных санкций, индекс Мосбиржи колебался в диапазоне 3300—3700 пунктов. Между тем непосредственно после вступления в силу экономических ограничений США, ЕС и других стран в отношении Москвы акции российских компаний резко подешевели на фоне стремительного оттока капитала.

В результате главный биржевой индикатор упал почти вдвое и впервые за шесть лет опускался ниже 1682 пунктов. Впрочем, после этого показатель стал постепенно восстанавливаться.

«Возвращение фондовых котировок к уровню февраля 2022 года говорит в большей степени о том, что компании адаптировались к новым условиям и, несмотря на сложности, генерируют прибыль и готовы ею делиться с инвесторами. Кроме того, самим инвесторам сейчас недоступны иностранные площадки для вложения денежных средств, поэтому спрос на активы Московской биржи высокий и толкает котировки вверх», — пояснила в разговоре с RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева.

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Отметим, что всего на данный момент в отношении России действует около 20 тыс. различных санкций (более 17 тыс. из них было введено с февраля 2022-го). Это больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых, следует из открытых данных, включая материалы специализированного портала Castellum.AI.

Рестрикции затронули многие сферы экономики, в частности энергетику, авиацию, торговлю, банковскую отрасль и финансовый сектор. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов России (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

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В этих условиях некоторые аналитики изначально предрекали российской экономике обвал на 10—25% в 2022 году. Тем не менее реальное снижение составило лишь 1,2% и оказалось даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисных 2015-м (2%) и 2009-м (7,8%), говорится в материалах Международного валютного фонда и Минэкономразвития РФ. Более того, в 2023-м ВВП сумел полностью отыграть санкционные потери и вырос на 3,6%.

По данным Минэка, в прошлом году уверенный рост наблюдался в большинстве отраслей. Например, объём строительных работ вырос на 7,9%, обрабатывающая промышленность — на 7,5%, оптовая торговля — на 10,9%, розничная — на 6,4%, а платные услуги населению — на 4,4%.

«Общая макроэкономическая ситуация в стране сейчас стабильная. Причём даже Международный валютный фонд недавно улучшил прогноз по росту ВВП РФ на ближайшие два года. Это тоже является одним из факторов интереса к фондовому рынку: одновременно с ростом экономики увеличиваются и корпоративные прибыли», — рассказал RT доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов.

Альтернатива вкладам

По мнению Натальи Мильчаковой, рекордный за последние два года рост индекса Мосбиржи может быть вызван реакцией инвесторов на заявления президента России Владимира Путина. 29 февраля в своём послании Федеральному собранию глава государства сообщил о планах в два раза нарастить капитализацию (общую стоимость) рынка ценных бумаг страны в ближайшие шесть лет.

«Российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. Его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем и составить 66% ВВП. При этом важно, чтобы у граждан была возможность надёжно инвестировать свои сбережения в развитие страны и получать при этом дополнительные доходы», — подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что в России уже действует программа долгосрочных сбережений. В рамках инициативы человек может заключить договор с любым негосударственным пенсионным фондом (НПФ), после чего туда можно будет перевести ранее сформированные пенсионные накопления или начать отчислять взносы из личных средств. Деньги будут застрахованы на 2,8 млн рублей. При этом полученные от населения средства фонды вкладывают в облигации федерального займа, а также в инфраструктурные и корпоративные долговые бумаги.

Также в стране действует механизм индивидуальных инвестиционных счетов, застрахованных на сумму до 1,4 млн рублей. Причём на вложения граждан в долгосрочные финансовые инструменты в размере до 400 тыс. рублей в год планируется распространить единый налоговый вычет, отметил Путин.

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Примечательно, что всего за пять лет количество частных инвесторов на Московской бирже увеличилось более чем в 15 раз. Так, если ещё в начале 2019 года на торговой площадке было зарегистрировано только 2 млн счетов россиян, то уже по итогам 2023-го значение перевалило за 30 млн.

Как отметила Наталья Мильчакова, в последние несколько лет всё больше граждан стремятся не просто пассивно получать проценты по вкладам в банках, а инвестировать деньги в реальный сектор экономики и зарабатывать на своих вложениях. Руководство страны, в свою очередь, заинтересовано в усилении этого тренда, считает эксперт.

«Президент подразумевал возможность для людей выгодно вложить часть своих доходов, чтобы дополнительно заработать и накопить на будущее. Чем больше инвесторов придёт на фондовый рынок, тем больше денег смогут привлечь предприятия при размещении акций на бирже и направить на финансирование бизнеса. В результате у компаний будет больше возможностей обеспечить россиян товарами, услугами и технологиями, не уступающими по качеству западным аналогам», — заключила Мильчакова.