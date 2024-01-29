Горький шоколад: с чем связан рекордный рост мировых цен на какао-бобы

За последний год на мировом рынке рекордно выросли цены на какао-бобы. Стоимость тонны этого сырья увеличилась более чем на 80% и в конце января превышала $4,8 тыс. — впервые с лета 1977-го. Такую динамику эксперты связывают с глобальным дефицитом продукта на фоне ухудшения погодных условий и снижения урожая в основных странах-поставщиках (Кот-д'Ивуаре и Гане). Кроме того, по словам аналитиков, участившиеся атаки на торговые суда в Красном море привели к резкому удорожанию морских перевозок, что тоже повлияло на мировые цены. Текущее положение дел может отразиться и на стоимости шоколада в России, однако влияние будет сдержанным, уверены специалисты.

За последний год мировые цены на какао-бобы выросли более чем на 80% и в январе 2024-го обновили почти полувековой максимум. Об этом свидетельствуют данные международной биржи ICE.

Пиковое значение было достигнуто 25 января, когда стоимость одной тонны сырья поднималась выше $4,8 тыс. Ранее аналогичный уровень можно было наблюдать ещё летом 1977 года.

Сейчас котировки несколько скорректировались и колеблются вблизи $4,7 тыс. за тонну. Впрочем, аналитики не исключают очередной волны удорожания товара в ближайшее время.

«Резкий рост мировых цен на какао связан с сохраняющимся дефицитом этой продукции на мировом рынке и увеличением расходов на её транспортировку... В этих условиях по итогам 2024 года котировки могут вырасти ещё на 25—30%», — рассказал RT аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

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Мировое производство какао не поспевает за спросом уже на протяжении двух лет. При этом в текущем сельскохозяйственном году (стартовал 1 октября 2023-го) ситуация вряд ли изменится и глобальная нехватка товара почти гарантированно сохранится. К такому выводу пришли специалисты Международной организации по какао (ICCO).

Одной из главных причин возникновения дефицита продукта на мировом рынке стали неблагоприятные погодные условия в основных странах-производителях — Кот-д'Ивуаре и Гане. Такую точку зрения в комментарии RT выразил исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Вячеслав Лашманкин.

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«На долю этих африканских государств приходится около 65% всего мирового производства какао, а любые изменения климата на континенте прямо отражаются на объёмах урожая. В прошлом сельскохозяйственном году страны Африки столкнулись с резким снижением урожая, что и привело к рекордному повышению цен. В 2024 году стоимость какао продолжит зависеть от климатических условий, но как будет вести себя природа, прогнозировать сложно», — отметил Лашманкин.

По оценке аналитиков ICCO, наблюдаемое в последнее время количество осадков в регионах выращивания какао в Кот-д'Ивуаре может благоприятно отразиться на будущем урожае. Тем не менее объём отгрузки товара из страны пока остаётся примерно на треть ниже, чем год назад.

Более того, по мнению экспертов организации, определённое влияние на стоимость какао сегодня оказывает геополитический фактор. В частности, речь идёт об участившихся нападениях йеменских хуситов на суда в Красном море и Аденском заливе, что привело к удорожанию морских грузовых перевозок.

«Недавний рост фрахтовых ставок из-за напряжённости в районе Красного моря, вероятно, повлияет на международную торговлю. Учитывая уже высокие цены на какао, дополнительные затраты, возникающие из-за высоких ставок фрахта, могут оказаться пугающими для потребителей какао и отразиться на спросе», — говорится в докладе ICCO.

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Примечательно, что нынешняя ситуация на мировом рынке какао пока не отразилась на стоимости сладостей в России. По данным Федеральной службы статистики, в 2023 году розничные цены на шоколадные конфеты в стране выросли в среднем на 1,9—2,7%, а сам шоколад подешевел примерно на 1%. Впрочем, по словам специалистов, в конечном счёте продолжительное удорожание какао-бобов всё же повлияет на ценники в российских магазинах.

«Ценообразование, например, тёмного шоколада на 70% зависит от стоимости сырья. Поэтому с удорожанием какао будет увеличиваться и цена этого вида кондитерской продукции», — пояснил Вячеслав Лашманкин.

На этом фоне в 2024 году удорожание шоколада в России будет более заметным, чем в 2023-м, но вряд ли станет ажиотажным, уверен член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Как отметил эксперт, у торговых сетей по-прежнему остаются крупные объёмы продукции на складах, а у производителей ещё не закончились запасы сырья, закупленного по старым ценам.