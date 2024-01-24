После ценового скачка: куриные яйца в России дешевеют вторую неделю подряд

С 16 по 22 января куриные яйца на полках российских магазинов подешевели в среднем на 1,4%. Цены снижаются уже вторую неделю подряд после стремительного роста в предыдущие несколько месяцев. Как отмечают эксперты, по итогам 2023 года стоимость продукта ощутимо выросла в связи с ажиотажным потребительским спросом и резкими курсовыми колебаниями. Для решения проблемы руководство страны решило нарастить импорт товара из дружественных государств, обнулить импортные пошлины и помочь компаниям увеличить внутреннее производство. На этом фоне яйца могут продолжить дешеветь в ближайшее время, считают в Минсельхозе.

Розничные цены на куриные яйца в России снижаются вторую неделю подряд после ажиотажного скачка в предыдущие месяцы. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 24 января, материалы Федеральной службы статистики.

По данным ведомства, если ещё с 1 по 9 января средняя стоимость продукта на российских прилавках выросла на 0,78%, то уже с 10-го по 15-е показатель снизился на 0,2%, а с 16-го по 22-е — на 1,41%. Для сравнения: в ноябре — декабре 2023-го товар еженедельно дорожал более чем на 4%.

Как ранее сообщили в Министерстве сельского хозяйства, на протяжении последних нескольких недель производители куриных яиц стали снижать цены на свою продукцию. Это, в свою очередь, начало положительно сказываться и на ценниках в магазинах.

«Как и ожидалось, динамика стоимости яйца в оптовом сегменте отражается и на рознице, что подтверждают данные Росстата. По оценке, этот тренд сохранится в ближайшей перспективе», — приводит ТАСС заявление Минсельхоза.

РИА Новости

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Отметим, что куриные яйца на полках российских магазинов стали заметно дорожать ещё в начале осени 2023-го, а по итогам всего прошлого года их средняя стоимость выросла более чем на 62%. Это примерно в восемь раз выше официальной инфляции (7,4%).

Главными причинами такой динамики стали высокий потребительский спрос и несвоевременная реакция правительства на ситуацию в продовольственном секторе. Об этом 11 января заявил президент России Владимир Путин во время встречи с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске.

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«Вовремя просто не сориентировались. Объём производства у нас не уменьшился, потребление увеличилось. В связи с реальными располагаемыми доходами населения немножко, но всё-таки доходы чуть-чуть у людей выросли, начали больше приобретать яйцо, мясо курицы, а вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. Бум — и цены полетели», — объяснил глава государства.

Помимо высокого внутреннего спроса, резкий ценовой скачок отчасти мог быть спровоцирован колебаниями валютных курсов и, как следствие, удорожанием иностранного оборудования и сырья. Такую точку зрения в беседе с RT выразил директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Дело в том, что у нас в структуре производства яиц есть достаточно высокая импортная составляющая, а курс рубля в прошлом году был не очень стабильным. У птицефабрик выросли издержки, и они были вынуждены повышать цены. При этом другие источники животного белка, прежде всего курица, тоже дорожали, поэтому россияне стали более активно переходить на более дешёвый его источник — яйца. В результате спрос превысил предложение и на рынке образовался дефицит», — объяснил Остапкович.

Ещё в декабре 2023-го внимание на ситуацию обратил Владимир Путин, и после замечаний президента в Минсельхозе начали прорабатывать целый комплекс мер для устранения проблемы. В частности, власти решили обнулить импортные пошлины и увеличить поставки из дружественных стран, а также нарастить собственное производство и перевести птицефабрики с торговыми сетями на долгосрочные контракты для обеспечения прогнозируемых объёмов и стабильных цен.

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«Меры правительства, особенно по беспошлинному ввозу яиц из дружественных стран, оказались действенными. Также прекратились наблюдавшиеся ранее вспышки заболеваний птиц на предприятиях, перестало дорожать куриное мясо — по ряду позиций сейчас наблюдается откат цен. Кроме того, после завершения новогодних праздников начало снижаться и потребление яиц, которые активно покупались для салатов. Всё это способствовало удешевлению продукта», — рассказал RT управляющий партнёр агентства Agro&Food Communications Илья Березнюк.

Вместе с тем специалист пока не ожидает возвращения цен к уровню начала прошлого года, поскольку издержки производителей всё ещё остаются высокими и компаниям нужно выдерживать свои бизнес-планы. Похожей точки зрения придерживается и Георгий Остапкович.

«Конечно, власти помогли птицефабрикам финансово, чтобы те могли нарастить производство. В результате цены пошли на спад, но вряд ли вернутся к изначальным позициям. Тем не менее, если смотреть на мировую статистику, то в России цены на яйца одни из самых низких — дешевле только в Шри-Ланке и Камеруне. При этом, например, в ЕС десяток яиц стоит порядка €2,5—3 (240—290 рублей. — RT)», — добавил Остапкович.