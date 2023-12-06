Сезонные колебания: за счёт чего курс доллара впервые за месяц поднялся выше 93 рублей

На торгах в среду, 6 декабря, курс доллара на Мосбирже впервые с начала ноября поднимался выше 93 рублей. Евро и юань при этом дорожали до 100,78 и 13,05 рубля соответственно — максимальных значений с конца октября. Эксперты во многом объясняют это сезонными факторами. Так, к концу года в России традиционно усиливается спрос на иностранную валюту, поскольку начинают расти объёмы импорта и увеличивается туристический поток за рубеж. Одновременно государство наращивает бюджетные расходы, что приводит к переизбытку рублёвой денежной массы на рынке. Впрочем, по мнению экспертов, уже во второй половине месяца нацвалюта может получить значимую поддержку от очередного повышения ставки ЦБ и налогового периода. Как на этом фоне может измениться курсовая динамика — в материале RT.

В среду, 6 декабря, курсы иностранных валют на Московской бирже выросли до максимальных значений более чем за месяц. Во время торгов стоимость доллара поднималась на 1,15% и впервые с 3 ноября достигала 93,34 рубля. Евро, в свою очередь, дорожал на 0,8%, до 100,78 рубля, а юань — на 1,3%, до 13,05 рубля. В последний раз такие уровни можно было наблюдать ещё в конце октября.

Российская валюта дешевеет по отношению к американской, европейской и китайской уже пятый день подряд. Во многом наблюдаемая динамика может быть связана с сезонными факторами, считают специалисты.

Так, перед Новым годом в России традиционно увеличивается импорт зарубежных товаров и растёт число поездок граждан за границу. В результате спрос на иностранную валюту усиливается, что приводит к её удорожанию относительно рубля.

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«В то же время характерное для конца года наращивание государственных расходов ведёт к росту предложения рублей на рынке, и это дополнительно давит на российскую валюту… Поскольку важный технический рубеж в 92,5 рубля за доллар был пройден относительно легко, не исключаем движения курса в направлении 95 рублей», — отметил в беседе с RT инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

По его мнению, наблюдаемое повышение курсов также может быть связано с окончанием налогового периода. В это время компании-экспортёры традиционно обменивают крупные объёмы заработанных долларов, евро и юаней и на рубли для уплаты налогов. Такие действия бизнеса способствовали укреплению российской валюты в конце ноября, но сейчас рубль временно лишился этой поддержки.

Впрочем, даже на фоне завершения налогового периода российские экспортёры в соответствии с указом президента Владимира Путина всё ещё обязаны возвращать из-за границы не менее 80% валютной выручки и переводить не менее 90% этих средств в рубли. Это позволяет несколько сдерживать наблюдаемый подъём курсов, считает Бахтин.

«Тем не менее уже во второй половине месяца маятник может вновь качнуться в пользу российской валюты. Во-первых, с середины декабря компании снова начнут готовиться к налоговому периоду и станут продавать дополнительные объёмы валюты. Во-вторых, Центробанк может вновь поднять ключевую ставку, что усилит монетарный эффект поддержки рубля», — добавил аналитик.

Напомним, в попытке затормозить инфляцию ЦБ начиная с июля стал ужесточать свою денежно-кредитную политику (ДКП) и за прошедшее время уже четыре раза поднимал ключевую ставку — с 7,5 до 15% годовых. При этом руководство регулятора допускает возможность ещё одного повышения на заседании 15 декабря.

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Ужесточение ДКП считается одним из главных инструментов для борьбы с инфляцией. Так, при повышении ключевой ставки кредиты становятся дороже, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая активность снижается, и со временем ценовое давление должно ослабевать.

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Причём на фоне удорожания кредитов бизнес начинает реже закупать иностранные товары и, соответственно, в меньших объёмах приобретать зарубежную валюту, что позитивно сказывается на динамике рубля. Одновременно растущая доходность банковских вкладов делает хранение денег в рублях более прибыльным по сравнению с долларами, евро и юанями, и это тоже способствует укреплению нацвалюты.

«С вероятностью 90% на предстоящем заседании совет директоров ЦБ поднимет ставку до 16% годовых. Инвесторы уже учли в своих операциях возможность такого повышения, поэтому оно вряд ли окажет серьёзное влияние на рынок. Тем не менее ставку могут поднять и до 17% годовых, что уже более ощутимо отразится на динамике рубля», — предположил в разговоре с RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Эксперт также не исключает, что вплоть до заседания ЦБ курс доллара ещё может подниматься до 95 рублей. Евро при этом способен подорожать до 102 рублей, а юань — до 13,2 рубля, но более серьёзный рост показателей маловероятен, уверен Александр Бахтин. По его мнению, к концу декабря стоимость американской валюты может вернуться к отметке 90 рублей, европейской — к 95—97 рублям, а китайской — к 12,5—12,7 рубля. В то же время аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев допускает возможность ещё большего снижения в последующие месяцы.