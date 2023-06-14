«Пример конструктивного диалога»: в России стартует Петербургский международный экономический форум

14—17 июня в России пройдёт 26-й Петербургский международный экономический форум. В этом году центральная тема мероприятия — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Как рассказали RT участники ПМЭФ, на полях деловой площадки планируется обсудить возможности развития экономики и цифровых технологий, вопросы народосбережения и ситуацию на рынке труда. При этом одной из ключевых тем дискуссий станет перенастройка международных отношений и переход от однополярного мира к многополярному. Всего за четыре дня форум собираются посетить более 17 тыс. человек из 130 стран и территорий. При этом центральным событием ПМЭФ уже традиционно станет выступление президента Владимира Путина.

В среду, 14 июня, в России стартует 26-й Петербургский международный экономический форум. Уже традиционно ПМЭФ соберёт на своей площадке ведущих учёных и предпринимателей, политиков и общественных деятелей для обсуждения наиболее актуальных проблем и вопросов.

Как отметил президент Владимир Путин в своём обращении к гостям и участникам форума, на этот раз в насыщенной повестке мероприятия — широкий круг значимых тем. Среди них: ключевые тенденции и перспективы экономики России и мира, а также набирающие силу глубокие системные изменения.

«В немалой степени они обусловлены процессом формирования многополярного мироустройства и стремлением большинства стран обеспечить как политическую, так и экономическую независимость. И в этой связи считаю девиз нынешнего форума — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений» — крайне важным и своевременным… Уверен, что форум будет и впредь вносить вклад в решение глобальных экономических задач, служить примером конструктивного плодотворного диалога», — подчеркнул Путин.

В рамках деловой программы ПМЭФ-2023 намечено более 140 мероприятий с участием свыше 1 тыс. модераторов и докладчиков. Всего своё участие в форуме уже подтвердили больше 17 тыс. человек из 130 стран и территорий. Речь идёт, в частности, о представителях государств арабского мира, Латинской Америки, АСЕАН, Индии, Китая.

«В условиях санкций и кризиса глобализации перед Россией открываются новые горизонты. Выводы, сделанные по результатам обсуждений на форуме, подталкивают бизнес и власть к принятию необходимых решений, служащих реализации целей устойчивого развития», — отметил советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

РИА Новости

© Александр Кряжев

Деловая программа нынешнего форума разделена на несколько основных треков. В частности, дискуссии будут посвящены изменениям в экономических сферах, драйверам роста, развитию цифровых технологий, народосбережению и рынку труда.

Участники сессий попытаются определить, как именно можно эффективно перенастроить экономику России в условиях трансформации системы международных отношений. Об этом RT рассказал один из традиционных участников ПМЭФ, президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

«В стартовый день форума будет реализован новый формат диалога российского и иностранного бизнеса — День международной кооперации МСП. Также запланировано шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалога с зарубежными партнёрами. Масштабный блок обсуждений будет посвящён развитию Арктики и Северного морского пути», — отметил Катырин.

Также по теме Смена акцентов: чем запомнился ПМЭФ-2022 15—18 июня в России прошёл 25-й Петербургский международный экономический форум. За четыре дня площадку ПМЭФ посетили 14 тыс. человек...

Кроме того, по его словам, на форуме планируется обсудить дальнейшее взаимодействие России с государствами группы БРИКС и возможное расширение этой организации. Также будет рассмотрено развитие партнёрства Москвы со странами Евразийского экономического союза, добавил Сергей Катырин.

В целом одним из ключевых вопросов на ПМЭФ-2023 будет поиск возможностей для перехода от однополярного мира под главенством США к многополярному. Таким мнением с RT поделился участвующий в форуме президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

По его словам, фактически речь пойдёт о новом мироустройстве. Как отметил специалист, за последние годы вне западного мира выросли крупные экономические центры, самым ярким из которых сегодня считается Китай. Наряду с этим активно подрастают Индия, Турция и страны арабского мира. Россия, в свою очередь, даже в условиях беспрецедентных санкций тоже продолжает успешно развиваться, добавил Калинин.

«Все эти страны, как мы, считают, что для конкурентного развития необходимо изменить мировой порядок. Ведь не секрет, что после распада СССР США пытаются перекроить мировое устройство под себя. Речь идёт не только о политике, но и об экономике. Штаты хотят контролировать глобальные денежные и торговые потоки, однако далеко не все с этим согласны. На этом фоне пути перенастройки в экономическом разрезе и будут обсуждать участники мероприятия», — отметил собеседник RT.

«Долгожданное выступление»

Центральным событием ПМЭФ уже традиционно станет пленарное заседание с участием Владимира Путина. Детали мероприятия пока не раскрываются, но, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, «долгожданное выступление» президента обязательно будет.

«Сейчас всё это готовится… Каждый раз для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России это очень важное выступление», — подчеркнул Песков.

РИА Новости

© Павел Бедняков

В прошлом году на пленарном заседании Владимир Путин заявил революционных и необратимых изменениях в глобальной экономике, технологической сфере и международных отношениях. Также глава государства анонсировал ряд экономических инициатив, среди которых обновление льготных жилищных программ, запуск промышленной ипотеки и полный отказ от большинства проверок бизнеса.

Напомним, впервые ПМЭФ был проведён ещё в 1997 году, а с 2006-го проходит под патронатом Владимира Путина. Участники форума общаются в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, бизнес-диалогов и деловых завтраков.

Отметим, что на ПМЭФ-2022 состоялось свыше 210 деловых мероприятий, а площадку форума посетили более 14 тыс. человек из 131 страны мира. Всего на полях мероприятия тогда было подписано почти 700 соглашений на общую сумму около 5,7 трлн рублей.