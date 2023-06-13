«Под влиянием внешних факторов»: курс доллара на Мосбирже впервые с апреля 2022 года превысил 84 рубля

На торгах во вторник, 13 июня, курс доллара на Мосбирже впервые с апреля 2022 года поднимался выше 84 рублей. Евро при этом дорожал почти до 91 рубля, а юань — до 11,7 рубля. Одной из причин наблюдаемой динамики мог стать возросший дисбаланс между спросом и предложением на российском валютном рынке, уверены эксперты. Помимо этого, курсовые колебания могли усилиться на фоне обострения геополитической ситуации, а также в преддверии решений США и Европы по процентным ставкам, не исключают аналитики. Впрочем, по мнению специалистов, в ближайшее время поддержку рублю может оказать восстановление цен на нефть, а также действие бюджетного правила. Как на этом фоне могут измениться валютные курсы до конца лета — в материале RT.

Во вторник, 13 июня, российская валюта дешевеет на Московской бирже. В середине дня курс доллара поднимался на 1,8% и впервые с апреля 2022 года достигал 84,15 рубля. Стоимость евро при этом росла на 2,2% — до 90,91 рубля, а юаня — на 1,5%, до 11,74 рубля. Значения стали максимальными за последние полтора месяца.

«Нацвалюта ослабла под влиянием внешних факторов и дополнительного укрепления евро на международных торгах. При этом стоит отметить, что вчера в России был выходной, и сегодня рынок компенсирует недостающую активность», — отметил в разговоре с RT начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

Определённое давление на рубль могла оказать ситуация во внешней торговле России, считают специалисты. В настоящий момент получаемая от экспорта валюта начала поступать в страну в меньших объёмах, тогда как интерес импортёров к зарубежным денежным знакам, напротив, усилился, поскольку вырос завоз товаров из-за границы. В результате спрос на доллары, евро и юани оказался больше, чем их предложение, что привело к удешевлению рубля.

Также по теме Летнее равновесие: эксперты назвали цены на нефть и решения мировых центробанков главными факторами для рубля в июне На открытии первых торгов лета доллар и юань на Мосбирже дешевели до 81,02 и 11,37 рубля соответственно, а евро дорожал до 86,58...

Денежный объём российского экспорта мог сократиться в результате снижения мировых цен на нефть. Таким мнением с RT поделился инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Ещё в конце апреля стоимость нефти эталонной марки Brent опустилась с $85 до $70—75 за баррель и с тех пор пока продолжает оставаться на этом уровне. Одновременно мы видим обострение геополитического фона, связанное с активизацией событий в зоне специальной военной операции. Это тоже сказывается на динамике рубля», — рассказал Бахтин.

Между тем эксперт не исключил, что уже в обозримой перспективе нефтяные цены могут показать отскок и быстро вернуться в диапазон $75—80 за баррель. Как полагает аналитик, поддержку сырьевым котировкам должен будет оказать растущий спрос на топливо в мире, особенно в США на фоне автомобильного сезона.

Кроме того, в начале июня страны — участницы сделки ОПЕК+ договорились об очередном сокращении нефтедобычи. Предполагается, что в результате инициативы объём поставок энергоресурса на глобальный рынок уменьшится — и нефтяные цены получат дополнительный повод для роста.

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Помимо этого, участники валютного рынка ждут заявлений от монетарных властей США и Европы. На этой неделе Федеральная резервная система Соединённых Штатов и Европейский центробанк должны будут принять решения относительно своих процентных ставок. Повышение этих показателей может привести к ослаблению рубля к доллару и евро, тогда как сохранение значений на текущих уровнях, напротив, способно укрепить нацвалюту относительно американской и европейской, утверждают специалисты.

«Пока что сохраняется неопределённость с решением ФРС, которое будет объявлено 14 июня. Рынок обеспокоен возможным возвращением Федрезерва к повышению процентных ставок, что станет сигналом для укрепления доллара. При этом уже 15 июня своё решение объявит ЕЦБ, и здесь инвесторы ждут почти гарантированного повышения ставок на 0,25 процентного пункта, поэтому рубль может подешеветь к евро», — предположила в беседе с RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Валютная поддержка

Сгладить курсовые колебания на российском рынке должно будет некоторое обновление параметров бюджетного правила, считает Александр Бахтин. В рамках этого механизма Министерство финансов продаёт иностранную валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия расходов казны. В результате таких действий предложение иностранных денежных знаков на рынке дополнительно увеличивается, что и поддерживает рубль.

В мае ведомство ежедневного продавало из ФНБ валюту эквивалентом 2 млрд рублей, но в ближайший месяц объём операций планируется увеличить до 3,6 млрд, говорится в материалах на сайте министерства.

Более того, по словам Александра Бахтина, в конце июня в пользу рубля может сыграть налоговый период. В это время компании-экспортёры тоже будут в больших объёмах продавать валютную выручку на рынке и покупать рубли для уплаты налогов.

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В дальнейшем определённую помощь нацвалюте могут оказать и действия российского Центробанка, уверен Спартак Соболев. Ранее в ЦБ не исключили возможности повышения ключевой ставки на июльском заседании. Предполагается, что такое решение позволит рублю укрепиться, но до этого момента валютные курсы на Мосбирже ещё могут подрасти, считает аналитик. Похожей оценки придерживается и Александр Бахтин.

«В целом стоимость доллара и евро ещё может подниматься до 85 и 92,6 рубля соответственно в ближайшее время. Однако, думаю, эти уровни могут оказаться предельными для нынешнего девальвационного импульса рубля. В базовом сценарии среднесрочно мы ждём возвращения курса доллара в коридор 80—81 рубль, евро — к 86—87 рублям, а юаня — к отметке 11,4 рубля», — добавил Бахтин.

В свою очередь, Наталья Мильчакова прогнозирует более широкий диапазон курсовых изменений в течение следующих нескольких месяцев. По её словам, ситуация во многом будет зависеть от динамики нефтяных цен.

«Если цены на нефть снова начнут расти в область $80 за баррель, то рубль сможет возобновить укрепление. В целом мы ожидаем, что в течение лета доллар может колебаться в рамках 79—84 рубля, евро — в пределах 89—94 рубля, а юань — вблизи 11,2—12 рублей», — заключила собеседница RT.