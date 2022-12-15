Бюджетный груз: как рост ставки ФРС может обострить проблемы США с госдолгом

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центробанка страны, повысила процентную ставку до 4,25—4,5% годовых — максимального уровня за последние 15 лет. Таким образом ФРС пытается сдержать заметно ускорившуюся инфляцию в стране. В перспективе действия американского регулятора должны помочь стабилизировать ситуацию с ценами, но могут заметно ослабить экономическую активность в Штатах, считают эксперты. Более того, в результате повышения ставок обслуживание государственного долга станет более затратным для Вашингтона, что увеличит нагрузку на бюджет и может угрожать финансовой стабильности США в будущем, не исключают аналитики.

Федеральная резервная система США повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 4,25—4,5% годовых — самого высокого уровня с декабря 2007 года. Такое решение комитет по операциям на открытом рынке ФРС принял по итогам двухдневного заседания.

Как отметили в Федрезерве, инфляция в Штатах остаётся повышенной, отражая дисбаланс спроса и предложения, вызванный пандемией, ростом цен на продукты питания, энергоносители и ряд других товаров. На этом фоне американский регулятор намерен и дальше повышать ставку, о чём заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.

«В течение нынешнего года мы предприняли решительные действия по ужесточению кредитно-денежной политики... Мы по-прежнему ожидаем, что продолжающееся повышение (ставки. — RT) будет уместным для достижения такого положения кредитно-денежной политики, которое в достаточной степени окажет сдерживающий эффект для возвращения инфляции к 2% с течением времени», — приводит ТАСС слова Пауэлла.

Как полагают участники рынка, ФРС может вновь поднять свою учётную ставку уже в феврале 2023 года — до 4,5—4,75% годовых. По данным Чикагской товарной биржи CME Group, вероятность такого решения инвесторы оценивают в 59%.

Отметим, что в 2022 году Федрезерв уже в седьмой раз повышает ставку, хотя до этого в течение нескольких лет удерживал её около нулевой отметки. За счёт такого резкого ужесточения монетарной политики регулятор пытается сдержать заметно ускорившуюся инфляцию.

По данным американского Минтруда, в июне 2022 года потребительские цены на товары и услуги в Штатах выросли в среднем на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Достигнутое значение стало самым высоким более чем за 40 лет. К началу декабря годовая инфляция в США замедлилась до 7,1%, но по-прежнему в 3,5 раза превышает целевую отметку Федрезерва.

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Инфляция в Штатах начала уверенно расти ещё в 2021 году на фоне последствий пандемии коронавируса. Тогда карантинные ограничения привели к перебоям с поставками компонентов, комплектующих, сырья и материалов, что в итоге обернулось удорожанием целого ряда продукции. В то же время для поддержки экономики ФРС напечатала значительное количество денег, которые не были в достаточном объёме обеспечены товарами.

В 2022 году ситуацию усугубили санкции Вашингтона против Москвы. Так, запрет на поставки углеводородов из России привёл к дефициту сырья в США и, как следствие, ажиотажному удорожанию горючего на американских заправках в конце весны — начале лета.

Для решения проблемы Штаты начали высвобождать нефть из своих стратегических запасов. В результате к настоящему моменту резервы уже опустели почти наполовину. Тем не менее темпы роста цен стали постепенно замедляться.

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«Отчасти некоторое торможение инфляции — это результат удешевления нефти WTI с июньских $120 до нынешних $77 за баррель. Однако дело не только в этом. Происходит общая нормализация цен после их аномального всплеска, что связано с восстановлением логистических цепочек и поставок товаров после пандемии, а также с прекращением денежных вливаний», — рассказал RT главный аналитик компании «Телетрейд» Марк Гойхман.

В свою очередь, стремительное повышение ставки ФРС должно оказать дополнительное давление на инфляцию. Вместе с тем эффект действий Федрезерва растянут во времени и может в полной мере проявиться только в 2023 году. Таким мнением с RT поделился заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«За год американский регулятор повысил ставку рекордно быстрыми темпами со времён 1980-х. Скорее всего, влияние ставок на инфляцию начнётся с конца текущего года. При этом, так как темпы роста цен уже начали замедляться, в будущем году ФРС может снизить скорость ужесточения своей политики», — пояснил Абрамов.

На гребне рецессии

Нынешняя политика ФРС должна привести к увеличению процентов по кредитам и банковским вкладам в США, что приведёт к ослаблению деловой и потребительской активности, но позволит сдержать дальнейший подъём цен. Вместе с тем действия американского регулятора рискуют обернуться серьёзным вызовом для бизнеса и финансовой системы страны, считают аналитики.

«Оборотной стороной может стать дестимулирование экономического роста. Ведь увеличение ставок в 16 раз в течение года ведёт к удорожанию кредитов, осложняет инвестиции, уменьшает рентабельность бизнеса и ограничивает платёжеспособный спрос. Однако в данном случае приоритетом целенаправленно выбирается меньшее из двух зол и подъём экономики приводится в жертву борьбе с инфляцией», — объяснил Марк Гойхман.

Похожей точки зрения придерживается и Александр Абрамов. По его словам, наблюдаемое сегодня повышение ставок может привести к рецессии в США с вероятностью 70%. Это, как полагает специалист, болезненно скажется на рабочих местах, зарплатах и реальных доходах американского населения.

«Кроме того, возникают угрозы для устойчивости финансовых институтов. При повышении ставки резко уменьшается рыночная стоимость портфелей облигаций. Эти портфели составляют существенную долю финансовых активов в пенсионных фондах, банках и страховых компаниях. Поэтому растут системные финансовые риски в крупных организациях. Потенциально с данной проблемой могут столкнуться не только США, но и европейские страны», — предположил экономист.

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Затратное решение

Кроме того, последствия ужесточения монетарной политики в США могут оказаться серьёзным бременем и для системы государственных финансов страны, уверены эксперты. Так, в результате повышения процентной ставки увеличится и стоимость обслуживания госдолга Штатов, объём которого американский Минфин сейчас оценивает в $31,3 трлн.

По прогнозу бюджетного управления конгресса США, в 2022 году на выплаты процентов по государственному долгу Штаты потратят порядка $399 млрд, что эквивалентно 1,6% американского ВВП. Причём, согласно подсчётам ведомства, в 2032-м соответствующее значение вырастет до 3,3%, а в 2052-м обслуживание задолженности обойдётся стране уже в 7,2% ВВП.

Рост показателя может стать острой проблемой для Вашингтона в будущем, поскольку значительно увеличит нагрузку на государственный бюджет. К такому выводу пришли специалисты американского фонда Питера Петерсона.

«В следующие 30 лет выплаты по процентам составят около $66 трлн, а к 2052 году на них будет уходить почти 40% всех доходов федерального бюджета. Также в ближайшие десятилетия затраты на выплату процентов станут крупнейшей статьёй (бюджетных. — RT) расходов», — отметили в организации.

Предполагается, что уже в 2029 году США будут направлять на обслуживание госдолга больше денег, чем на оборону, в 2046-м — на Medicare (программу медицинского страхования пожилого населения), а в 2049-м — на социальное страхование. Более того, в результате стремительного увеличения затрат на выплату процентов может серьёзно снизиться финансирование научных исследований и разработок, образования, а также развития инфраструктуры.

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«Трудности в фискальной сфере, предстоящие США в долгосрочной перспективе, серьёзны. Для реагирования на пандемию COVID-19 требовались значительные займы, однако существовавший до пандемии структурный дисбаланс между расходами и доходами по-прежнему велик и в будущем будет быстро расти. Кроме того, с повышением процентных ставок и увеличением долга страны заимствовать средства в будущем станет ещё дороже», — добавили в фонде.

По данным американского Минфина и Федерального резервного банка Сент-Луиса, за последние три года государственный долг США увеличился примерно на $8,2 трлн и сейчас более чем на 20% превышает размер экономики страны. При этом в дальнейшем показатель будет только увеличиваться, что с учётом повышения ставок создаёт внушительные риски для финансовой системы Штатов, уверен Александр Абрамов.

«До недавнего времени действовала следующая модель: госдолг рос, особенно в пандемию, но при низких ставках затраты на его обслуживание сокращались. Это делало комфортной ситуацию для бюджета даже при высоких задолженностях. Сейчас положение дел меняется: рост ставки приводит к резкому повышению расходов на обслуживание госдолга. Потенциально это может стать серьёзной угрозой для стабильности финансовой системы страны», — заключил Абрамов.