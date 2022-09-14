Без резких движений: как могут осенью измениться цены на бензин в России

Средняя стоимость литра бензина АИ-92 в России за минувшую неделю не изменилась и сохранилась на отметке 47,24 рубля, а литр АИ-95 подорожал на 1 копейку — до 51,34 рубля. По словам экспертов, рост цен на АЗС остаётся сдержанным за счёт переизбытка топлива в стране. В условиях внешних ограничений экспорт нефтепродуктов за рубеж сейчас затруднён, и компании активнее поставляют горючее на внутренний рынок. Как полагают специалисты, осенью дополнительное влияние на цены может оказать окончание сезона отпусков и сельхозработ, плановая остановка нефтеперерабатывающих заводов на ремонт, а также корректировка демпферного механизма. Как на этом фоне может измениться стоимость бензина на заправках — в материале RT.

За неделю, с 5 по 11 сентября, средняя по России розничная цена бензина АИ-92 не изменилась и осталась на уровне 47,24 рубля за литр, горючее АИ-95 подорожало на 1 копейку — до 51,34 рубля за литр, а стоимость дизельного топлива увеличилась на 2 копейки — до 54,76 рубля за литр. Такие данные в среду, 14 сентября, опубликовал Росстат.

По оценке Минэкономразвития, всего с начала 2022 года бензин на российских автозаправках подорожал в среднем на 0,67%. При этом за последние 12 месяцев цены прибавили только 3,12%, что в 4,5 раза ниже уровня годовой инфляции (14,06%).

По мнению специалистов, слабая динамика цен на бензин во многом связана с переизбытком горючего в стране. На фоне масштабных санкций Запада против Москвы у нефтедобывающих компаний стали возникать трудности с продажей сырья за рубеж, и бизнес переориентировал часть поставок на внутренний рынок.

«В последнее время цены на АЗС практически не менялись, так как общая ситуация на рынке была относительно стабильной. Сложности с экспортом по-прежнему сохраняются, а потому производители сейчас больше времени уделяют именно реализации горючего внутри страны», — рассказал RT эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

В результате возникшего профицита на российском рынке оптовая стоимость бензина АИ-92 с начала года опустилась почти на 12% — до 43,4 тыс. рублей за тонну, а горючее АИ-95 подешевело более чем на 9% — до 46,7 тыс. рублей за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

«В сентябре оптовые цены на бензин в России продолжили немного снижаться, поскольку в стране резко снизился спрос на горючее. Дело в том, что с окончанием лета завершился и высокий сезон, когда период отпусков и сельхозработы стимулировали активные покупки топлива», — объяснил RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Также по теме Ресурсное истощение: почему стратегические запасы нефти в США сократились до минимума за 38 лет На торгах 13 сентября цена нефти Brent выросла почти до $95,5 за баррель, после чего резко опустилась ниже отметки $93. Как объясняют...

Как отмечают эксперты, положительное влияние на стоимость бензина в рознице оказывает и так называемый демпфер. В рамках этого механизма государство возмещает нефтяным компаниям недополученные доходы при поставках топлива на внутренний рынок.

Так, если цены на горючее внутри страны ниже экспортных, нефтяники получают компенсацию из бюджета. При более высоких ценах на внутреннем рынке компании, напротив, отчисляют в казну часть прибыли. Это позволяет избегать резких скачков стоимости топлива для потребителей.

Между тем с сентября 2022 года демпфер в России стал временно работать по обновлённой формуле. Теперь механизм учитывает размер скидки, с которой компании продолжают экспортировать нефть, в частности, в дружественные страны. В результате размер компенсаций нефтяникам из бюджета будет урезан, что позволит сэкономить казне около 100 млрд рублей. Такую оценку в конце июня давал замглавы Минфина Алексей Сазанов.

«Она (корректировка демпфера. — RT) будет действовать всего четыре месяца, с сентября по декабрь 2022 года. На данном этапе корректировка вносится только на 2022 год, потому что непонятно, как будет со спросом на наши нефтепродукты в 2023 году», — цитирует Сазанова Интерфакс.

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

По словам Станислава Митраховича, по мере уменьшения бюджетных компенсаций компании могут начать повышать стоимость горючего для рядовых потребителей. Впрочем, эксперт не ожидает серьёзного роста цен в обозримой перспективе. Похожей точки зрения придерживается и Артём Деев.

«АЗС будут понемногу увеличивать цены, однако этот процесс будет не резким, а плавным и постепенным. Кроме того, объёмы топлива на внутреннем рынке сейчас могут несколько сократиться, так как нефтеперерабатывающие заводы сейчас уходят на плановые ремонты. Это тоже играет в пользу удорожания горючего», — объяснил Деев.

Ценовые рамки

Тем не менее дальнейший рост цен на автомобильное топливо в России продолжит оставаться в пределах инфляции, уверены эксперты. А в случае резкого повышения стоимости бензина власти могут задействовать дополнительные механизмы для стабилизации обстановки, считает Митрахович.

«В предыдущие годы правительству удавалось сдерживать стоимость горючего в инфляционных рамках. Сейчас пока ещё сложно точно предсказать, какой именно будет инфляция осенью и по итогам года, но власти постараются не изменять традиции и сдержать повышение цен на горючее при необходимости», — подчеркнул эксперт.

Отметим, что после апрельского скачка инфляции до рекордных 17,8% темпы роста потребительских цен на товары и услуги планомерно замедляются в последние месяцы. Как заявил на минувшей неделе президент страны Владимир Путин, такая динамика может сохраниться в ближайшее время.

«Думаю, что по результатам года (инфляция. — RT) у нас будет где-то 12%, а, по мнению многих наших экспертов, в I квартале — к II кварталу следующего года мы выйдем, скорее всего, на целевые показатели. Кто-то говорит, что 5—6%, а кто-то говорит, что будет достигнут уровень 4%. Посмотрим. Во всяком случае, тенденции в этом смысле положительные», — отмечал Путин.

Как предположил в беседе с RT сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, в ближайшие месяцы стоимость литра АИ-95 на российских заправках сохранится в диапазоне 52—55 рублей. В то же время, по мнению Артёма Деева, горючее АИ-92 может подорожать до 50 рублей за литр, а дизельное топливо — до 60 рублей.