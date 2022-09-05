Азиатский вектор: что обсудят на Восточном экономическом форуме в 2022 году

В понедельник, 5 сентября, во Владивостоке стартует VII Восточный экономический форум. На полях деловой площадки соберутся гости и делегаты более чем из 60 государств, а в рамках деловой программы ВЭФ-2022 планируется обсудить пути развития бизнеса в условиях западных санкций. В центре внимания будут вопросы инвестиционной привлекательности Дальнего Востока, поиска новых рынков сбыта для предприятий, а также выстраивание диалога с партнёрами из Азиатско-Тихоокеанского региона. RT пообщался с участниками форума и выяснил, чего ещё стоит ожидать от ВЭФ в этом году.

В седьмой раз Восточный экономический форум пройдёт на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Помимо гостей из России, на ВЭФ-2022 ожидаются представители КНР, Вьетнама, Индии, Монголии и других стран. По словам советника президента РФ и ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, эта площадка уже не первый год открывает осенний деловой сезон, привлекая в регион иностранный бизнес.

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«Участники форума привыкли встречаться в сентябре на Дальнем Востоке. В этом году мы ждём гостей более чем из 60 стран, официальные делегации, инвесторов и предпринимателей, заинтересованных в развитии региона. Уверен, что наши партнёры и гости соскучились по живому диалогу, который подкрепляется внушительной деловой программой форума», — подчеркнул Кобяков.

На полях ВЭФ планируется провести более 90 мероприятий с участием свыше 330 спикеров и модераторов. Главная тема форума в этом году — «На пути к многополярному миру».

Традиционно на мероприятии соберутся ведущие российские и зарубежные предприниматели, политики и эксперты, а также представители СМИ и общественных организаций. Участники и гости ВЭФ намерены обсудить наиболее актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

По словам президента России Владимира Путина, эта площадка пользуется глобальным авторитетом и вносит весомый вклад в наращивание деловых связей между Москвой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Глава государства обратил на это внимание в своём приветственном обращении к гостям и участникам ВЭФ.

«С удовлетворением отмечаем, как крепнет и набирает обороты прямое двустороннее сотрудничество азиатско-тихоокеанских государств, а также их кооперация в рамках таких влиятельных объединений, как ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АТЭС, АСЕАН. Россия готова и далее совместно со всеми заинтересованными партнёрами прилагать усилия для совершенствования регионального взаимодействия в различных форматах», — подчеркнул Путин.

Представители бизнеса и власти попытаются определить новые направления развития российской экономики в условиях санкций, а также рассмотрят выявленные ограничениями слабые стороны внешней торговли страны. Такое мнение в разговоре с RT высказал президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

«Россия сегодня находится в эпицентре новых экономических и логистических правил работы на мировых рынках. Всё большая доля рынка переходит к Азиатско-Тихоокеанскому региону. При этом те санкции, которые Запад ввёл против нас, кратно ускоряют процесс нашего перехода на азиатские и восточные площадки. Мы уже успешно выстраиваем иные пути по переориентации своих торговых потоков, а на форуме будем выстраивать диалог с иностранными инвесторами, которые заинтересованы в выгодном сотрудничестве», — отметил Калинин.

РИА Новости

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Особое внимание на полях ВЭФ-2022 планируется уделить вопросу повышения привлекательности Дальнего Востока с точки зрения инвестиций, рассказал RT один из традиционных участников форума, президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

«Одна из основных практических задач — это привлечение инвесторов. Также необходим анализ того, как работают механизмы поддержки развития дальневосточных регионов, что ещё нужно сделать, чтобы появлялись новые предприятия, развивалась экономика Дальнего Востока как составная часть российской, а если брать шире, то и Азиатско-Тихоокеанской», — подчеркнул глава ТПП.

Также гости ВЭФ затронут вопрос освоения Арктического региона, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. В первую очередь речь идёт о торговом и экологическом развитии Арктики, уточнил эксперт.

«Учитывая огромный опыт России в этой области, теме будет уделено большое внимание. Более того, будет обсуждаться вопрос кадров. У бизнеса и власти сейчас кратно растёт запрос на специалистов, которые имеют опыт работы с восточными странами в области развития внешнеэкономических связей, торговли и инвестиций», — подчеркнул собеседник RT.

В помощь бизнесу

Центральным событием ВЭФ станет пленарное заседание 7 сентября, на котором ожидается выступление Владимира Путина. Помимо этого, глава государства проведёт на полях площадки встречу Госсовета по туризму, в ходе которой будут даны оценки экономического состояния и развития Дальнего Востока, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

РИА Новости

© Григорий Сысоев

В рамках форума также будет обсуждаться тема развития малого и среднего бизнеса, считает Александр Калинин. По его словам, именно небольшие предприятия могут стать одним из ключевых драйверов, которые позволят российской экономике быстрее восстановиться и укорить темпы роста в будущем.

«Нужно поддерживать предпринимательскую инициативу за счёт предоставления дешёвых займов на развитие. Кроме того, необходимо постепенно снижать административную нагрузку на компании. Власти и бизнес должны действовать в одном ключе, чтобы добиться лучших результатов. На мой взгляд, ВЭФ — это отличная площадка для подобного рода взаимодействия», — отметил Калинин.

При этом Сергей Катырин подчеркнул, что нынешний форум будет проходить в несколько другой международной обстановке. Хотя некоторые традиционные гости ВЭФ пока не подтвердили своё участие, число иностранных делегаций заметно превышает значение прошлого года, отметил глава ТПП.

«Форума очень ждут и российские, и зарубежные предприниматели, да и наши недоброжелатели внимательно будут за ним следить. Ведь речь идёт о новой, для них пока непривычной экономической реальности», — добавил Катырин.

Восточный экономический форум впервые состоялся в 2015 году по указу Владимира Путина. Работа на площадке проходит в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.

По итогам ВЭФ-2021 было подписано 380 соглашений на сумму 3,6 трлн рублей. Тогда форум вместил более 100 мероприятий, которые посетили свыше 4 тыс. делегатов из 58 государств. Мероприятие состоялось после перерыва в 2020 году, когда организаторы приняли решение отметить ВЭФ в связи со сложной эпидемической ситуацией в России и мире.