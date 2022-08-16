Тепловой удар: почему цены на газ в Европе превысили $2600 за тысячу кубометров

На торгах вторника, 16 августа, цены на газ в Европе впервые с начала марта превышали $2,6 тыс. за 1 тыс. куб. м. Участники рынка опасаются дефицита сырья на фоне сокращения поставок из Азербайджана. Кроме того, по словам аналитиков, аномальная жара и засуха в ЕС приводят к снижению добычи топлива из альтернативных источников энергии и росту расходов электричества для систем кондиционирования. В текущих условиях европейские власти призывают граждан и бизнес экономить газ, а также делиться друг с другом сырьём в случае необходимости. Впрочем, эксперты сомневаются в успехе этой инициативы и прогнозируют рост биржевых цен на актив — выше $3 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Во вторник, 16 августа, цены на газ в Европе достигли максимального уровня за последние пять месяцев. Во время торгов стоимость топлива на хабе TTF в Нидерландах впервые с начала марта превышала $2,6 тыс. за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Наблюдаемая тенденция на биржевых площадках во многом связана с опасениями участников рынка по поводу нехватки газа в европейских странах, отмечают опрошенные RT аналитики. Накануне компания BP Azerbaijan, которая в этом году стала более активно поставлять сырьё в Европу, заявила о закрытии части своей добывающей инфраструктуры на плановый ремонт.

«Корпорация на две недели остановила работу одной из платформ на газовом месторождении Шахдениз. С этого участка газ транспортируется в ЕС. Сокращение предложения при высоком спросе неминуемо привело к росту цены на ресурсы», — объяснил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Кроме того, увеличению стоимости сырья способствуют неблагоприятные климатические условия в еврозоне, считает главный аналитик компании «ТелеТрейд» Марк Гойхман. В регионе наблюдается аномальная жара и засуха, что приводит к резкому росту расхода газа на выработку электричества для систем кондиционирования.

«С другой стороны, из-за резкого обмеления рек упала выработка энергии на ГЭС и даже на АЭС, требующих воды для охлаждения реакторов. Транспортировка грузов и пассажиров речным транспортом сократилась, что лишь усилило нагрузку на автотранспорт, требующий относительно больше топлива», — отметил собеседник RT.

По последним данным Ассоциации газовой инфраструктуры Европы, подземные хранилища газа (ПХГ) в странах ЕС суммарно заполнены на 74,7%. В Европарламенте рассчитывают довести показатель минимум до 80% к 1 ноября. Впрочем, даже при достижении этой цели топлива всё равно может не хватить, чтобы нормально пережить зиму. Таким мнением в разговоре с RT поделился эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

«Планка 80% служит скорее психологическим ориентиром для властей ЕС, поскольку никто не может предсказать, насколько холодной будет зима. Подобный норматив рассчитывался исходя из того, что Европа будет бесперебойно получать газ из России. А теперь заполнение хранилищ не может быть гарантом того, что отопительный сезон обойдётся без отключения от энергии части потребителей», — пояснил аналитик.

С начала лета прокачка газа по трубопроводу «Северный поток» упала почти в пять раз — до 33 млн куб. м в сутки. Таким образом, задействовано всего около 20% от общей мощности магистрали. Причиной стали трудности с возвратом газотурбинного двигателя Siemens «Газпрому» после ремонта и невозможность отправить на обслуживание другие установки. В то же время из-за ограничений со стороны Польши Евросоюз перестал получать газ по трубопроводу Ямал — Европа, а Украина вдвое сократила транзит российского сырья через свою территорию.

«В таких условиях стало ещё более явно то, что ЕС не может в ближайшее время отказаться от использования российского газа. Речь об этом и не идёт: Евросоюз неоднократно говорил, что заинтересован в увеличении прокачки по «Северному потоку», — добавил Марк Гойхман.

Каждый за себя

В сложившихся обстоятельствах Европа экстренно принимает меры, направленные на тотальную экономию энергетического сырья. Так, 5 августа страны Евросоюза окончательно утвердили решение сократить потребление газа на 15% до конца марта 2023 года.

В рамках концепции предусмотрены исключения для части государств объединения, а принцип снижения потребления топлива носит добровольный характер. В то же время при остром дефиците топлива в ЕС может быть введён «режим общесоюзной тревоги». При таком сценарии члены Евросоюза в обязательном порядке должны сократить использование энергии.

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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны союза проявить «энергетическую солидарность» и быть готовыми существенно уменьшить потребление сырья, а также делиться газом друг с другом при необходимости. Впрочем, эксперты сомневаются, что европейские власти пойдут на такие жёсткие ограничения во время отопительного сезона.

В частности, Польша уже заявила, что не намерена делить свои энергетические запасы с соседями. Более того, как отметила польский министр климата и окружающей среды Анна Москва, хранилища страны заполнены, поэтому Варшава не намерена вводить лимиты и подключаться к «механизму газовой солидарности».

По мере дальнейшего ухудшения ситуации на газовом рынке ЕС всё больше стран объединения начнут придерживаться схожей стратегии, считает Артём Деев. По его словам, в предстоящем отопительном сезоне политики будут стремиться сначала обеспечить энергией своих граждан и национальные промышленные объекты, а затем уже могут задуматься и о помощи соседям.

«Вероятнее всего, делиться сырьем страны не смогут или не захотят. Уже сейчас для компенсации роста цен власти увеличивают тарифы, причём в разы, что негативно влияет и на бизнес, и на общественные настроения. Проблема носит не только экономический, но и острый социальный характер: недовольства и волнений населения не хочет ни одно правительство стран, входящих в ЕС», — подчеркнул Деев.

Тем не менее в случае тёплой зимы и достаточного количества топлива некоторые страны могут передать часть своих запасов членам объединения, не исключает Игорь Юшков. Впрочем, европейские политики вряд ли будут обеспечивать газом соседей безвозмездно, считает эксперт.

«Речь тут идёт не о благотворительности, а о продаже ресурсов по очень высокой цене. Однако если власти поймут, что им может не хватить газа до конца зимы, то торговлю топливом между странами ЕС они прикроют крайне быстро. И сырьё внутри ЕС тогда невозможно будет купить за любые деньги», — добавил Юшков.

Как полагает эксперт, в ближайшей перспективе стоимость газа на биржевых площадках может превысить $3 тыс. за 1 тыс. куб. м. В пользу подобного сценария, по мнению Юшкова, говорит растущий интерес к закупкам сжиженного природного газа со стороны Китая и ряда других азиатских стран, которые начинают активно конкурировать с европейскими трейдерами за сырьё. Согласно консервативным оценкам «Газпрома», при сохранении повышенного спроса на топливо зимой цены на газ могут превысить $4 тыс. за 1 тыс. куб. м.