Антонов назвал безосновательными обвинения России в «агрессивной ядерной риторике»

Короткая ссылка
Обвинения в адрес России в «агрессивной ядерной риторике» безосновательны, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Это часть пропагандистской кампании, развернутой против России в ответ на наши шаги по нейтрализации угроз национальной безопасности, исходящих с украинской территории», — говорится в его статье для Newsweek.

Антонов напомнил, что условия для применения ядерного оружия прописаны в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».

Согласно документу, оно может быть задействовано в ответ на применение против России и союзников по ОМУ или в случае агрессии против страны, когда поставлено под угрозу само её существование.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявил, что риторика российских властей о ядерном оружии является «неуважением» к лидерству Соединённых Штатов.

Посол США в России Джон Салливан в эфире CNN назвал слова главы российского МИД Сергея Лаврова об угрозе атомной войны ядерным шантажом.

Позже глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya подчеркнул, что Россия не играет с темой ядерной войны.

Он также отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить