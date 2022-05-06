Антонов назвал безосновательными обвинения России в «агрессивной ядерной риторике»

Обвинения в адрес России в «агрессивной ядерной риторике» безосновательны, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Это часть пропагандистской кампании, развернутой против России в ответ на наши шаги по нейтрализации угроз национальной безопасности, исходящих с украинской территории», — говорится в его статье для Newsweek.

Антонов напомнил, что условия для применения ядерного оружия прописаны в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».

Согласно документу, оно может быть задействовано в ответ на применение против России и союзников по ОМУ или в случае агрессии против страны, когда поставлено под угрозу само её существование.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявил, что риторика российских властей о ядерном оружии является «неуважением» к лидерству Соединённых Штатов.

Посол США в России Джон Салливан в эфире CNN назвал слова главы российского МИД Сергея Лаврова об угрозе атомной войны ядерным шантажом.

Позже глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya подчеркнул, что Россия не играет с темой ядерной войны.

Он также отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.