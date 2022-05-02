Трамп заявил, что риторика России о ядерном оружии является «неуважением» лидерства США

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что риторика российских властей о ядерном оружии является «неуважением» к лидерству Соединённых Штатов.

Трамп упрекнул действующего американского лидера Джо Байдена в «пожимании руки воздуху».

«Это происходит тогда, когда Путин постоянно говорит о ядерном оружии. Никто никогда не говорил о ядерном оружии, вы не должны о нём говорить», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления перед сторонниками во время митинга в штате Небраска.

По мнению Трампа, эти слова являются запретными в силу их «разрушительности».

«Путин же говорит о нём постоянно, потому что он не уважает наше лидерство», — отметил бывший американский лидер.

Трамп также заявил, что Байден нанёс США больше вреда, чем пять худших президентов Соединённых Штатов вместе взятые.

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