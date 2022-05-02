Трамп: Байден причинил США больше вреда, чем пять худших американских президентов

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующий американский лидер Джо Байден нанёс стране больше вреда, чем пять худших президентов Соединённых Штатов вместе взятые.

«Вы можете взять пять худших президентов за всю американскую историю, собрать их вместе, и они не смогли бы причинить — и не причинили — вред, который нанёс Байден нашей стране всего за 16 месяцев», — приводит РИА Новости его слова в ходе митинга своих сторонников в Небраске.

Бывший американский лидер добавил, что вина в ситуации вокруг Украины также лежит на действующем президенте США.

Ранее Трамп заявил, что американская администрация разрушает Соединённые Штаты и ведёт страну в ад.