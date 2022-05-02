Трамп: Байден причинил США больше вреда, чем пять худших американских президентов
«Вы можете взять пять худших президентов за всю американскую историю, собрать их вместе, и они не смогли бы причинить — и не причинили — вред, который нанёс Байден нашей стране всего за 16 месяцев», — приводит РИА Новости его слова в ходе митинга своих сторонников в Небраске.
Бывший американский лидер добавил, что вина в ситуации вокруг Украины также лежит на действующем президенте США.
Ранее Трамп заявил, что американская администрация разрушает Соединённые Штаты и ведёт страну в ад.