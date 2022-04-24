Трамп заявил о разрушении США нынешней администрацией

Действующая администрация разрушает США и ведёт страну в ад, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

«Факт в том, что выборы были мошенническими, украдены. А теперь нашу страну разрушают. Страну разрушают, страна следует в ад», — приводит РИА Новости слова Трампа на митинге сторонников в округе Делавэр, штат Огайо.

По его словам, ныншений президент США Джо Байден «не понимает, что происходит».

Экс-лидер США упомянул рукопожатия Байдена с пустотой.

Ранее после выступления в Сиэтле президент США повернулся к пустому месту и протянул ему руку.

Это уже не первый подобный случай. Неделю назад в Северной Каролине американский президент также обращался за рукопожатием к пустоте.