Трамп заявил о разрушении США нынешней администрацией

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Действующая администрация разрушает США и ведёт страну в ад, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

«Факт в том, что выборы были мошенническими, украдены. А теперь нашу страну разрушают. Страну разрушают, страна следует в ад», — приводит РИА Новости слова Трампа на митинге сторонников в округе Делавэр, штат Огайо.

По его словам, ныншений президент США Джо Байден «не понимает, что происходит».

Экс-лидер США упомянул рукопожатия Байдена с пустотой.

Ранее после выступления в Сиэтле президент США повернулся к пустому месту и протянул ему руку.

Это уже не первый подобный случай. Неделю назад в Северной Каролине американский президент также обращался за рукопожатием к пустоте.

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