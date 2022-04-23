Клинический психолог объяснил рукопожатия Байдена с пустотой

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Полина Полетаева
Клинический психолог кандидат психологических наук Илья Плужников в беседе с RT рассказал, чем могут быть вызваны особенности поведения американского президента Джо Байдена на публике.

«Речь, судя по всему, идёт о нейродегенеративном процессе в головном мозгу. Точный диагноз поставить невозможно, там важна степень. Это может быть так называемое мягкое когнитивное снижение (MCI), это может быть и что-то более умеренное», — считает Плужников.

По мнению специалиста, окружение президента, специальные препараты и правильный ракурс в презентации этого Байдена «делают всё, чтобы это выглядело в рамках нормы».

«То есть если бы не было окружения и препаратов и мы бы видели его ежедневно, может быть, мы увидели бы более тяжёлую картину. Эти симптомы очень специфических оговорок, намёки на дезориентацию в пространстве, проблемы с памятью — всё это очень похоже на что-то, связанное с нейродегенеративным процессом», — добавил собеседник RT.

Ранее после выступления в Сиэтле президент США повернулся к пустому месту и протянул ему руку.

Это уже не первый подобный случай. Неделю назад в Северной Каролине американский президент также обращался за рукопожатием к пустоте.

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