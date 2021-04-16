Байден в речи о России оговорился в фамилии Путина
«Я также ясно дал понять президенту Клутину... Путину, что Соединённые Штаты непоколебимы в поддержке своих союзников и партнёров в Европе», — заявил глава Белого дома.
За несколько минут до этого он чуть не перепутал слова «эскалация» и «вакцинация».
«США не собираются начинать цикл вакци… эскалации и конфликт с Россией», — сказал Байден.
Американский лидер нередко допускает оговорки в своих выступлениях. Так, на пресс-конференции в марте он назвал Камалу Харрис президентом США.