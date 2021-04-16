Байден в речи о России оговорился в фамилии Путина

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден, выступая с речью, посвящённой России, оговорился, произнося фамилию российского лидера Владимира Путина, но сразу исправил допущенную ошибку.

«Я также ясно дал понять президенту Клутину... Путину, что Соединённые Штаты непоколебимы в поддержке своих союзников и партнёров в Европе», — заявил глава Белого дома.

За несколько минут до этого он чуть не перепутал слова «эскалация» и «вакцинация».

«США не собираются начинать цикл вакци… эскалации и конфликт с Россией», — сказал Байден.

Американский лидер нередко допускает оговорки в своих выступлениях. Так, на пресс-конференции в марте он назвал Камалу Харрис президентом США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить