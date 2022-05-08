В Швеции призвали использовать российские активы для восстановления Украины

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Ксения Калинкина
Шведский парламентарий Маркус Вихель выразил мнение, что российские активы, замороженные за рубежом, стоит использовать для восстановления Украины. Об этом говорится в обращении депутата к главе МИД Швеции Анн Линде. RT ознакомился с документом.
В Швеции призвали использовать российские активы для восстановления Украины
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Вихель напомнил, что ранее Соединённые Штаты заморозили российские золотовалютные резервы на сумму около $300 млрд, а палата представителей одобрила законопроект, разрешающий передачу Украине активов, связанных с Россией.

«По сути, это значит, что российское государство или российские граждане... также поспособствуют восстановлению страны», — добавил парламентарий.

Вместе с тем он заявил, что реакция правительства Швеции в ситуации с Украиной, «как и во многих других случаях», была медлительной. По словам Вихеля, шведской политической оппозиции пришлось совершить «определённые шаги», чтобы Стокгольм оказал помощь «украинским братьям и сёстрам в виде необходимого им оружия для самообороны».

На этом фоне парламентарий спросил у главы МИД, какие меры она намерена принять, чтобы «заставить» Россию профинансировать восстановление Украины.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев ведёт переговоры с США и другими западными странами об использовании замороженных российских активов.

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