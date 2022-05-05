Украина обратилась к США за противокорабельными ракетами и РСЗО

Официальный Киев запросил у администрации США поставок противокорабельных ракет, беспилотников с большой дальностью полёта и РСЗО, заявил в эфире NBC член палаты представителей Соединённых Штатов Джейсон Кроу.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский озвучил свою просьбу делегации конгресса, а она передала её американскому лидеру Джо Байдену.

«Им нужны противокорабельные ракеты наземного базирования, Harpoon или что-то похожее, так как одна из главных проблем для них сейчас — это экспорт продовольствия», — цитирует Кроу РИА Новости.

Кроме того, на Украине ожидают получить подходящие для многократного применения БПЛА с большой дальностью полёта и РСЗО Himars.

По данным на середину апреля, за полтора месяца США поставили Украине оружие на $1,65 млрд.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.