Украина обратилась к США за противокорабельными ракетами и РСЗО

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Официальный Киев запросил у администрации США поставок противокорабельных ракет, беспилотников с большой дальностью полёта и РСЗО, заявил в эфире NBC член палаты представителей Соединённых Штатов Джейсон Кроу.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский озвучил свою просьбу делегации конгресса, а она передала её американскому лидеру Джо Байдену.

«Им нужны противокорабельные ракеты наземного базирования, Harpoon или что-то похожее, так как одна из главных проблем для них сейчас — это экспорт продовольствия», — цитирует Кроу РИА Новости.

Кроме того, на Украине ожидают получить подходящие для многократного применения БПЛА с большой дальностью полёта и РСЗО Himars.

По данным на середину апреля, за полтора месяца США поставили Украине оружие на $1,65 млрд.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.

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