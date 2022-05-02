Во Франции заявили, что в ЕС все согласны продолжать платить за российский газ в евро

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Французский министр экологических преобразований Барбара Помпили заявила, что в Евросоюзе «все единогласны» в том, что платить за российский газ нужно в евро, а не в рублях.
Во Франции заявили, что в ЕС все согласны продолжать платить за российский газ в евро
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Об этом она сообщила перед советом министров стран Евросоюза по энергетике в Брюсселе.

«Сегодня мы хотим показать, что мы все единогласны в том, чтобы продолжать платить за контракты в евро, и не позволим навязать нам односторонние изменения в контрактах», — цитирует её РИА Новости.

При этом глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш сообщил, что Венгрия и ещё девять стран уже открыли счета в российском банке для оплаты газа по правилам, которые предложила Москва. По его словам, другие страны предпочитают об этом не распространяться.

Согласно информации Bloomberg, четыре европейских покупателя российского газа уже заплатили «Газпрому» в рублях, а десять европейских компаний открыли счета в Газпромбанке.

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что «для покупателей ничего не меняется»: они по-прежнему платят в евро и долларах суммы, указанные в контракте, после чего осуществляется конвертация.

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