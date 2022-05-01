Володин предложил конфисковать в России бизнес граждан из недружественных стран

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Спикер Госдумы России Вячеслав Володин прокомментировал принятый палатой представителей США закон о передаче арестованных иностранных активов на поддержку Украины.

«На экономику нашей страны это решение не повлияет. Изъятые яхты, виллы и другая собственность состоятельных граждан и так не работали на её развитие», — написал Володин в Telegram.

Он также отметил, что данная мера должна «бумерангом ударить» по самим США, и выступил с инициативой ответить «зеркальными мерами».

«В этой связи правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы. А вырученные от продажи средства направить на развитие нашей страны», — заключил Володин.

28 апреля палата представителей США приняла закон, который позволяет направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины. 

Законопроект предусматривает возможность конфискации активов иностранцев, если средства были получены за счёт поддержки российского руководства.

Как отметили в МИД России, меры такого «идиотического характера» получат своё развитие и продолжение, а Москва «ничего не оставляет без ответа».

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