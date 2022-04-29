Песков прокомментировал закон США о передаче Украине арестованных иностранных активов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал принятый палатой представителей США закон о передаче арестованных иностранных активов на поддержку Украины.
Песков прокомментировал закон США о передаче Украине арестованных иностранных активов
  • РИА Новости

«Это, конечно, очень опасный прецедент, который является вопиющим искажением любых правовых норм, нарушением всех вообще правовых понятий. Это не что иное, как просто экспроприация частной собственности и попытка псевдоузаконить эту экспроприацию», — заявил Песков.

Он отметил, что принятый закон вызывает глубочайшее непонимание и неприятие российской стороны.

28 апреля палата представителей США приняла закон, который позволяет направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины. 

Законопроект предусматривает возможность конфискации активов иностранцев, если средства были получены за счёт поддержки российского руководства.

Как отметили в МИД России, меры такого «идиотического характера» получат своё развитие и продолжение, а Москва «ничего не оставляет без ответа».

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