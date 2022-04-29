В МИД Израиля рекомендовали гражданам покинуть Приднестровье

МИД Израиля рекомендовал гражданам в кратчайшие сроки покинуть территорию Приднестровья из-за ситуации в сфере безопасности.

«В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Приднестровье и в связи с тем, что возможности Министерства иностранных дел Израиля по оказанию помощи проживающим там израильским гражданам ограничены, настоятельно рекомендуется израильтянам покинуть Приднестровье как можно скорее», — говорится в сообщении на сайте МИД Израиля.

Также ведомство посоветовало гражданам Израиля отменить запланированные поездки в Приднестровье.

Ранее МИД Болгарии призвал граждан покинуть территорию Молдавии из-за «сложной ситуации» в этой стране и вокруг неё.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности, отменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ была переведена на удалённый формат работы.