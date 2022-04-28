В МИД Болгарии призвали граждан покинуть Молдавию

МИД Болгарии призвал граждан покинуть территорию Молдавии из-за «сложной ситуации» в этой стране и вокруг неё.

«Учитывая осложняющуюся ситуацию в Республике Молдова и вокруг неё, призываем наших соотечественников воздерживаться от любых поездок в страну. Предлагаем болгарским гражданам, которые находятся на территории Республики Молдова, принять меры по выезду из страны на имеющихся в настоящее время транспортных средствах», — приводит сообщение болгарского МИД РИА Новости.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности, отменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва встревожена эскалацией напряжённости в Приднестровье, расценивает инциденты в регионе как акты терроризма и ожидает тщательного расследования всех обстоятельств случившегося.