Опубликовано видео гранатомётного обстрела здания МГБ в Тирасполе

В сети появилось видео гранатомётного обстрела здания Министерства государственной безопасности в Тирасполе, который произошёл 25 апреля.

На кадрах, которые опубликовал канал «Первый Приднестровский», видно, как трое неизвестных приехали на сером автомобиле к зданию ведомства.

Все трое были в масках. Судя по видео, за полминуты они произвели три выстрела из гранатомётов по зданию МГБ, после чего скрылись на машине.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности, отменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.