В Ливане состоялась массовая акция в поддержку России и спецоперации на Украине

На востоке Ливана состоялась массовая акция в поддержку России и спецоперации на Украине при участии жителей города Баальбек, поддержке посольства России, Русского дома в Бейруте и местного муниципалитета.

Как сообщает РИА Новости, мероприятие началось с автопробега с ливанскими и российскими флагами.

«Как совсем недавно Россия и СССР сыграли решающую роль в победе над фашизмом, сегодня она создаёт новый многополярный мир. К этим переменам идут Россия и её друзья», — заявил директор русского центра культуры в Баальбеке Али Касем.

Ранее сообщалось о проведении автопробега в поддержку России с участием нескольких сотен человек в Германии.

Подобные акции состоялись в Сирии, Черногории, Сербии, Венесуэле, Армении, на Кипре и возле здания ООН в Бейруте.