Глава Пентагона Остин заявил, что США следят за сообщениями о взрывах в Приднестровье

Соединённые Штаты продолжают изучать сообщения об инцидентах в Приднестровье. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Мы видели сообщения о недавнем насилии и продолжаем выяснять причины. Мы всё ещё проводим анализ и пока не очень уверены в том, что там случилось», — приводит его слова РИА Новости.

26 апреля в МВД Приднестровья заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности, отменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.