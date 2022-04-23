Политолог Кошкин прокомментировал решение Польши о рассылке антироссийских билбордов

Политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Польша начала рассылку в страны Европы билбордов с антироссийским содержанием.

«Высшая степень непорядочности для такого высокого и ответственного, как он себя считает, руководителя... Я бы сказал, что это разжигание межгосударственной, межэтнической и межнациональной розни», — заявил Кошкин.

По его мнению, высказывания подобного порядка — это пример того, «как не должен поступать руководитель в XXI веке в Европе».

«Такие политические деятели, как Моравецкий, почему-то ведут к глобальному конфликту и не могут успокоиться», — заключил политолог.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил разослать в страны Европы передвижные билборды с антироссийским содержанием.

Моравецкий также сообщил, что поедет в Германию «и другие места», чтобы всё время напоминать о происходящем на Украине.