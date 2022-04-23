Политолог Кошкин прокомментировал решение Польши о рассылке антироссийских билбордов

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Польша начала рассылку в страны Европы билбордов с антироссийским содержанием.
Политолог Кошкин прокомментировал решение Польши о рассылке антироссийских билбордов
  • Gettyimages.ru

«Высшая степень непорядочности для такого высокого и ответственного, как он себя считает, руководителя... Я бы сказал, что это разжигание межгосударственной, межэтнической и межнациональной розни», — заявил Кошкин.

По его мнению, высказывания подобного порядка — это пример того, «как не должен поступать руководитель в XXI веке в Европе».

«Такие политические деятели, как Моравецкий, почему-то ведут к глобальному конфликту и не могут успокоиться», — заключил политолог.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил разослать в страны Европы передвижные билборды с антироссийским содержанием.

Моравецкий также сообщил, что поедет в Германию «и другие места», чтобы всё время напоминать о происходящем на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить