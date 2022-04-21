Daily Mail: британские фермеры призывают магазины поднять цены на яйца

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Фермы требуют у крупных супермаркетов в Британии поднять цены на яйца из-за роста расходов на топливо, электроэнергию и корм.

Об этом информирует газета Daily Mail.

«Фермы призывают все крупные супермаркеты поднять цену на дюжину яиц от выращенных в натуральных условиях куриц на 40 пенсов и по меньшей мере на 80 пенсов за органические яйца», — говорится в сообщении.

По информации издания,  в последние недели расходы на топливо и электроэнергию выросли на 30% и 40% соответственно.

Кроме того, из-за ситуации на Украине на 50% выросли затраты на кормление кур зерном из региона.

Ранее владелец британской закусочной ранее рассказал о кризисе поставок масла и росте цен на рыбу.

По данным Daily Mail, в Великобритании фрукты и овощи подорожали на 30%.

Как отмечал посол России в Великобритании Андрей Келин, антироссийские санкции, введённые британскими властями, ударили по рядовым жителям королевства, многие предприятия в стране могут обанкротиться.

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