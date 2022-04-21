Daily Mail: британские фермеры призывают магазины поднять цены на яйца
Об этом информирует газета Daily Mail.
«Фермы призывают все крупные супермаркеты поднять цену на дюжину яиц от выращенных в натуральных условиях куриц на 40 пенсов и по меньшей мере на 80 пенсов за органические яйца», — говорится в сообщении.
По информации издания, в последние недели расходы на топливо и электроэнергию выросли на 30% и 40% соответственно.
Кроме того, из-за ситуации на Украине на 50% выросли затраты на кормление кур зерном из региона.
Ранее владелец британской закусочной ранее рассказал о кризисе поставок масла и росте цен на рыбу.
По данным Daily Mail, в Великобритании фрукты и овощи подорожали на 30%.
Как отмечал посол России в Великобритании Андрей Келин, антироссийские санкции, введённые британскими властями, ударили по рядовым жителям королевства, многие предприятия в стране могут обанкротиться.