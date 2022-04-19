Иран готов нарастить поставки одежды и обуви в Россию
«Иран является производителем достаточно качественных одежды и обуви, которые могли бы заместить некоторые западные бренды средней ценовой категории», — заявил Обыденов в беседе с РИА Новости.
Ранее немецкая транснациональная компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas объявила о приостановке работы своих магазинов и онлайн-торговли в России.
Американская компания PVH, в которую входят бренды одежды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, объявила о закрытии своих магазинов в России и Белоруссии.
Производитель спортивных товаров Puma заявил о приостановке работы своих магазинов на территории России в связи с событиями на Украине.