Иран готов нарастить поставки одежды и обуви в Россию

Председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов заявил, что Иран готов увеличить объёмы поставок одежды и обуви в Россию и может заменить некоторые иностранные бренды.

«Иран является производителем достаточно качественных одежды и обуви, которые могли бы заместить некоторые западные бренды средней ценовой категории», — заявил Обыденов в беседе с РИА Новости.

Ранее немецкая транснациональная компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas объявила о приостановке работы своих магазинов и онлайн-торговли в России.

Американская компания PVH, в которую входят бренды одежды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, объявила о закрытии своих магазинов в России и Белоруссии.

Производитель спортивных товаров Puma заявил о приостановке работы своих магазинов на территории России в связи с событиями на Украине.