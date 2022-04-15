В Госдепе прокомментировали реакцию России на возможное расширение НАТО

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга прокомментировал заявления российских властей относительно возможного расширения НАТО путём вхождения Швеции и Финляндии в состав альянса.

«Никакого изменения нет, поскольку мы считаем, что политика открытых дверей НАТО — это политика открытых дверей. И решать то, как выглядит членство, должен альянс НАТО и только альянс НАТО», — ответил Прайс на вопрос об изменении позиции США после заявлений Москвы, его слова приводит ТАСС.

Он также напомнил о необходимости соблюдать ряд критериев для вхождения в состав НАТО.

«Существует набор критериев, которым любая страна-кандидат должна соответствовать и отвечать, прежде чем она будет в том положении, когда она сможет присоединиться к альянсу», — отметил Прайс.

Как ранее писала газета The Times со ссылкой на американских чиновников, Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО летом текущего года.

В Кремле заявили, что расширение НАТО не принесёт дополнительной безопасности Европе.

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что России придётся укреплять границы в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

В свою очередь, замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что вероятное вступление Швеции и Финляндии в НАТО серьёзно ухудшит ситуацию в военной сфере и приведёт к нежелательным последствиям.