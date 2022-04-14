Грушко: вступление Швеции и Финляндии в НАТО ухудшит ситуацию в военной сфере

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО серьёзно ухудшит ситуацию в военной сфере и приведёт к нежелательным последствиям, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

В интервью ТАСС он отметил, что ранее нейтральный статус обеих стран не мешал им сближаться с Евросоюзом, чтобы потом стать его членами.

«Если смотреть на ситуацию с точки зрения коренных интересов народов, проживающих на севере Европы, нынешняя ситуация должна быть сохранена. В противном случае это серьёзно ухудшит ситуацию в военной сфере и приведёт к самым нежелательным последствиям, которых необходимо избегать», — сказал Грушко.

Ранее в Кремле заявили, что расширение НАТО не принесёт дополнительной безопасности Европе.

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что России придётся укреплять границы в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.