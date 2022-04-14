В ЕП просят рассказать о потенциальных издержках соглашения о поставках газа между ЕС и США

Депутат Европарламента от Португалии Сандра Перейра попросила Еврокомиссию рассказать об условиях соглашения о поставках в ЕС сжиженного природного газа (СПГ) из Соединённых Штатов. По её словам, метод добычи топлива в США наносит вред окружающей среде. Кроме того, поставки газа могут привести к дополнительным экономическим издержкам. С обращением парламентария ознакомился RT.

«Газ, поставляемый из США, в подавляющем большинстве получен путём гидроразрыва пласта. Такой метод добычи углеводородов вызывает споры из-за серьёзных последствий для окружающей среды и запрещён в ряде европейских стран, таких как Великобритания и Испания», — заявила Перейра.

При этом депутат отметила, что многие детали соглашения о поставках газа между ЕС и США остаются неизвестными.

В связи с этим она попросила ЕК подробнее рассказать о содержании контракта и об условиях.

Один из вопросов касается потенциальных издержек для окружающей среды, в том числе в плане дополнительных косвенных выбросов парниковых газов.

Помимо этого, политика интересует, как общий объём СПГ будет распределяться между странами — членами ЕС и какими затратами обернётся замещение российского газа топливом из США. В частности, насколько дороже будет последний и кто будет нести эти расходы.

В конце марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о «новом партнёрстве» Евросоюза и США, которое предполагает дополнительные поставки американского СПГ.

Как заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, Вашингтон готов «впиться зубами» в энергетический рынок Европы и поставлять «самые грязные в мире нефть и газ», забыв о зелёной повестке.