В ЕП просят рассказать о потенциальных издержках соглашения о поставках газа между ЕС и США
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«Газ, поставляемый из США, в подавляющем большинстве получен путём гидроразрыва пласта. Такой метод добычи углеводородов вызывает споры из-за серьёзных последствий для окружающей среды и запрещён в ряде европейских стран, таких как Великобритания и Испания», — заявила Перейра.
При этом депутат отметила, что многие детали соглашения о поставках газа между ЕС и США остаются неизвестными.
В связи с этим она попросила ЕК подробнее рассказать о содержании контракта и об условиях.
Один из вопросов касается потенциальных издержек для окружающей среды, в том числе в плане дополнительных косвенных выбросов парниковых газов.
Помимо этого, политика интересует, как общий объём СПГ будет распределяться между странами — членами ЕС и какими затратами обернётся замещение российского газа топливом из США. В частности, насколько дороже будет последний и кто будет нести эти расходы.
В конце марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о «новом партнёрстве» Евросоюза и США, которое предполагает дополнительные поставки американского СПГ.
Как заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, Вашингтон готов «впиться зубами» в энергетический рынок Европы и поставлять «самые грязные в мире нефть и газ», забыв о зелёной повестке.