В Госдуме рассказали о последствиях для ЕС из-за возможных мер против нефти и газа России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Европейскому союзу рано или поздно придётся вводить ограничения в отношении нефти и газа России.

«Я бы задался вопросом, почему ЕС рано или поздно придётся отказаться от российских энергоресурсов. Кому это выгодно? Надо называть вещи своими именами: есть указание из-за океана, чтобы заместить российский дешёвый газ дорогим американским СПГ, для этого придумываются все основания. Как следствие, растёт цена на газ и на рынке, и, самое главное, в домах жителей Европы», — подчеркнул Ананских.

По мнению депутата, какие-то позиции ЕС сможет заменить в ближайшее время, но тогда цена будет на 30—50% выше по сравнению со стоимостью российских энергоресурсов.

Он призвал европейских политиков «подумать и успокоиться».

Ранее Мишель заявил, что Европейскому союзу рано или поздно придётся вводить ограничения в отношении нефти и газа России.